Morre ex-presidente da Embratur

Morreu neste final de semana, no sábado, Eduardo Sanovicz, ex-presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e um dos fundadores da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). O executivo enfrentava um câncer no pâncreas.

Graduado em História, doutor em Ciências da Comunicação e professor do curso de Turismo da USP, Sanovicz liderou a Embratur entre 2003 e 2006. No período, foi responsável pela elaboração da Marca Brasil, que é utilizada pelo órgão atualmente.