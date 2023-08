Mutirão contra o superendividamento ocorre nesta quinta no Centro Histórico de Porto Alegre

publicidade

Um mutirão da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul (DPE/RS), Universidade de Passo Fundo (UPF) e ProconRS leva serviços gratuitos de renegociação de dívidas nesta quinta-feira, até as 17h, ao Centro Histórico de Porto Alegre. A ação Renegocia estima atender por volta de cem pessoas na avenida Sepúlveda, e a maioria busca principalmente esclarecer dúvidas a respeito da revisão de débitos com credores, especialmente dos chamados superendividados.

O público formou filas mais cedo para receber os serviços do caminhão móvel da DPE/RS. “Hoje, no Brasil, temos em torno de 70 milhões de pessoas superendividadas, ou seja, quando o orçamento familiar não comporta o pagamento das despesas básicas de subsistência e o pagamento das dívidas. Ou seja, há casos de consumidores que não estão inadimplentes, mas estão superendividados, principalmente no crédito consignado, cheque especial e cartão de crédito”, afirmou o coordenador do Balcão do Consumidor da UPF, o professor Liton Lanes Pilau Sobrinho.

Ainda conforme ele, a pandemia acelerou o processo de aumento do superendividamento das famílias, e há ainda as que nem sabem o quanto estão devendo, ou para quem. “Fazemos, portanto, uma triagem para verificar se o problema é de superendividamento ou, efetivamente, de uma relação de consumo. Se for este último caso, o atendimento é encaminhado ao ProconRS”, observou o coordenador.

A defensora pública Ana Carolina Sampaio Pinheiro de Castro afirma que a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência dos Consumidores gaúchos (Peic-RS), divulgada recentemente pela Fecomércio-RS, mostrou que mais de 90% da população gaúcha está inadimplente. “Esta inadimplência gera um superendividamento e isto infelizmente é muito comum. Hoje em dia, há muitas pessoas que não conseguem sequer pagar um aluguel e estão morando na rua por conta das dívidas. E queremos mostrar que as pessoas têm este serviço na Defensoria”, comentou ela.

A aposentada Maria Universina da Silva, 76 anos, é moradora de Guaíba e aproveitou para conferir o valor e a situação de uma dívida antiga. “Soube pela televisão que o evento aconteceria. Emprestei dinheiro e não tive retorno, e não estava conseguindo crédito para comprar outras coisas, porque meu nome estava no SPC e Serasa”, afirmou ela, que compareceu no mutirão depois de sair de uma consulta médica na Capital. Já a comerciária Lisiane Santos Rodrigues, 40, que mora no bairro Vila Nova, em Porto Alegre, queria renegociar os juros de um financiamento que considera altos. “Não estamos conseguindo pagar direito e quero ver como podemos fazer”, disse.