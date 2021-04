Ofertas de crédito consignado lideram queixas bancárias em 2021

publicidade

Com 6.798 reclamações registradas entre janeiro e março, as ofertas de crédito consignado de forma inadequada lideraram as queixas bancárias registradas no primeiro semestre.

De acordo com o BC (Banco Central), o número corresponde a uma de cada quatro (25,46%) reclamações recebidas no período. Entre as instituições, C6 Bank (4.217), Banco Pan (1.165) e Safra (484) lideram o volume de queixas pelas ofertas de consignado.

O crédito consignado é uma forma de empréstimo com pagamentos descontados diretamente da folha salarial dos trabalhadores, o que torna os juros da modalidade mais baixos do que as linhas tradicionais disponíveis no mercado.

O presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Reinaldo Domingos, avalia que o crescimento do modelo de crédito se tornou uma das principais formas de endividamento da população.

Ele observa que a consulta e contratação dos empréstimos aumentou durante a crise ocasionada pela pandemia do novo coronavírus e recomenda que a população tome cuidado com a utilização do consignado. “Sua utilização deve ser pontual e ter um objetivo relevante”, aponta Domingos.

"Para quem quer tomar o crédito consignado, antes mesmo de assinar o contrato com a instituição financeira, é importante fazer uma boa reflexão e analisar se este valor, que será descontado diretamente no salário ou benéfico, não fará falta para os compromissos essenciais", orienta.