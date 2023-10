Oito mil vagas de trabalho estão disponíveis no RS esta semana

publicidade

Do total de 8.190 vagas de trabalho disponibilizadas esta semana no Estado, 7.286 são permanentes, 856 temporárias, 19 para jovem aprendiz e 29 para estágio. A indústria é o setor que mais oferta emprego fixo, correspondendo a 33%. Em seguida, vem o comércio, com 28%.

Para a maioria das vagas (74%), não é exigida experiência e, para 24%, também não precisa ter escolaridade mínima. No entanto, em 28%, os recrutadores exigem Ensino Médio completo e, em 26%, fundamental completo. Sobre a remuneração das oportunidades, em 46%, são pagos de dois a três salários mínimos e, em 26%, os rendimentos variam entre um e meio e dois salários mínimos.

As Agências com maior número de vagas permanentes são Erechim (872), Porto Alegre (573), Sapucaia do Sul (306), Garibaldi (197) e Farroupilha (163). As ocupações com os maiores números de vagas abertas são alimentador de linha de produção (1.356), vendedor de comércio varejista (329), operador de caixa (325), repositor de mercadorias (254), auxiliar de logística (227), pedreiro (201), faxineiro (196), atendente de lojas e mercados (170), auxiliar nos serviços de alimentação (162) e servente de obras (138).

Os trabalhadores interessados em se candidatar às oportunidades podem comparecer, presencialmente, na agência FGTAS/Sine mais próxima. É importante levar ao local um documento de identificação com CPF e foto. Na oportunidade, os interessados serão cadastrados no sistema e, aqueles que tiverem perfil profissional compatível com as vagas de emprego oferecidas, receberão carta de encaminhamento para participarem dos processos seletivos. A relação de endereços das unidades está disponível no site. Também é possível retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.