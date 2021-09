Operadora seleciona para Programa Jovem Aprendiz com foco em pessoas negras

publicidade

A TIM está com inscrições abertas para o seu Programa Jovem Aprendiz, que seleciona jovens entre 16 e 21 anos para uma primeira oportunidade no mercado de trabalho. Estão disponíveis 57 vagas em 11 estados brasileiros e a operadora, comprometida com a valorização da diversidade e inclusão em sua cultura organizacional, pretende preencher metade das posições com pessoas negras. Pessoas com deficiência de todas as idades também podem participar do processo seletivo.

As oportunidades são para lojas e áreas administrativas da empresa no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pará, Amazonas e Goiás. O objetivo do programa é promover a inclusão social de jovens por meio do primeiro emprego, oferecendo capacitação profissional e acompanhamento e desenvolvendo competências necessárias para o mundo do trabalho. Por isso, não são exigidas experiências anteriores no processo de seleção, que valoriza características como criatividade, empatia, colaboração, proatividade e mente aberta. Podem se inscrever pessoas que tenham concluído ou estejam cursando o Ensino Médio.

As pessoas aprovadas terão um contrato com duração de 15 meses, com carga horária de seis horas, e há possibilidades de efetivação. Ana Claudia Nunes Batista é umas das colaboradoras da TIM que iniciou sua carreira como Jovem Aprendiz na empresa. Efetivada há pouco mais de um mês como consultora de vendas, ela conta que o apoio da equipe e de sua liderança foi essencial: “eu me permiti aprender com todos aqueles que quiseram me ensinar”, relata. Ela, agora, se prepara para conciliar o trabalho em uma das lojas da companhia com a graduação em Relações Internacionais.

Além da bolsa-auxílio, são oferecidos um smartphone com chip de dados e voz e benefícios como vales para alimentação, refeição e transporte, planos de saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio-funeral, participação no programa de convênios da TIM e folga no dia do aniversário. As inscrições vão até 8 de outubro e podem ser feitas pelo link www.vagas.com.br/v2262304.

Equidade de oportunidades

A meta de contratação de pessoas negras e o incentivo para inscrição e seleção de outros grupos sociais minorizados nos programas de Jovem Aprendiz e de Estágio da TIM estão alinhados a outras iniciativas que a empresa vem adotando para tornar seus processos seletivos ainda mais inclusivos. São exemplos a adesão a grupos empresariais como o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, a Rede Empresarial de Inclusão Social, a Coalização Empresarial pela Equidade Racial e de Gênero e os Princípios de Empoderamento das Mulheres, da ONU Mulheres. A companhia também estimula a contratação de pessoas negras, LGBTI+ e com deficiência em programas de indicação interna e flexibilizou o perfil e pré-requisitos usualmente exigidos em processos de recrutamento.