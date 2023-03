Pacheco defende investimentos com sustentabilidade fiscal após reunião com Haddad

publicidade

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu que é preciso assegurar os investimentos sem deixar de lado a sustentabilidade das contas públicas. A manifestação do parlamentar, em sua conta no Twitter, foi feita após ele se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar da proposta de novo arcabouço fiscal, que deve ser apresentada pelo governo até o fim da semana.

"Temos de promover uma ampla discussão no Congresso, no sentido de assegurar os investimentos que precisam ser feitos, nas áreas da saúde, da educação, da segurança e da infraestrutura, além dos projetos sociais, mas sem deixar de lado a sustentabilidade das contas públicas", escreveu Pacheco.

Recebi do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acompanhado do secretário-executivo do ministério, Gabriel Galípolo, e do senador Jaques Wagner, líder do governo no Senado, linhas gerais da proposta do novo marco fiscal para substituir o teto de gastos. — Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) March 20, 2023

Haddad foi até a residência oficial da Presidência do Senado nesta tarde para se reunir com Pacheco. De acordo com o parlamentar, o ministro da Fazenda estava acompanhado do secretário-executivo da pasta, Gabriel Galípolo, e do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). Pacheco disse que recebeu as "linhas gerais" da proposta de âncora fiscal para substituir o teto de gastos.

Os detalhes do arcabouço ainda não são públicos, mas o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira que a regra levará em conta uma combinação de curva da dívida, superávit primário e controle de gastos.

Antes de se reunir com Pacheco, Haddad também foi à residência oficial da Presidência da Câmara para apresentar o arcabouço a Arthur Lira (PP-AL). Também participou da reunião o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE).

Ao sair do local, Guimarães disse à imprensa que Haddad também deve conversar, ainda nesta semana, com líderes partidários para apresentar a regra fiscal que substituirá o teto de gastos. As reuniões com representantes do Congresso foram um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Haddad, segundo o próprio ministro.

