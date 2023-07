Pacheco diz que Campos Neto irá ao Senado dia 10 de agosto

publicidade

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta quinta-feira que a Casa ouvirá o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no dia 10 de agosto. O agendamento da audiência com Campos Neto é parte de um movimento do Senado para pressionar pela redução da taxa básica de juros.

Conforme os bastidores, se a taxa básica de juros, a Selic, a 13,75% ao ano, não baixar em agosto, ganhará força o grupo que quer inviabilizar Campos Neto no cargo.

Pacheco disse que a ideia inicial era realizar a audiência no próximo dia 3. Porém, Campos Neto estará em período de silêncio, após a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) nos dias 1 e 2 de agosto.

O presidente do Senado disse não ter dúvidas de que o chefe da autoridade monetária comparecerá. As declarações ocorreram no Palácio do Planalto, depois da cerimônia de sanção do novo programa Minha Casa, Minha Vida.

