Paulo Guedes vai aos Estados Unidos para reunião do G20

O ministro da Economia, Paulo Guedes, deve viajar para participar da reunião do G20 nos Estados Unidos, de 17 a 23 de abril. A agenda também inclui encontros com representantes do setor empresarial internacional, com lideranças de organismos econômicos internacionais e com membros da imprensa internacional.

O secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Roberto Fendt Júnior, também tem agenda nos Estados Unidos nos mesmos dias. Ele deve representar o Brasil nas reuniões da Primavera "Spring Meetings" de Governadores do Grupo Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional.

Há duas semanas, Guedes e secretários do governo estavam em eventos em Paris, na França, e em Madri, na Espanha, onde participou de reunião bilateral com o secretário-geral da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), Mathias Cormann.

