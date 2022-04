Pelo terceiro mês, salário médio de admissão cai para R$ 1.872,07

publicidade

Pelo terceiro mês seguido, o salário médio de admissão do profissional com carteira assinada caiu 2,03% em março, ao passar de R$ 1.910,79 para R$ 1.872,07. O valor é menor que o registrado em fevereiro, com um decréscimo de R$ 38,72.

A informação, apresentada nesta quinta-feira (28) pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), leva em conta o total de 1.953.071 admissões que contribuíram para o saldo positivo de 136.189 postos formais de trabalho abertos no mês passado.

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando a remuneração média no momento da contratação era de R$ 2.018,60, o recuo foi de 7,2%, apontam os dados do Ministério do Trabalho.