Pequenos negócios respondem por 76% dos novos empregos de abril

publicidade

Os pequenos negócios continuam na liderança da geração de empregos do país: em abril, 76% dos 180 mil postos de trabalho foram criados nesse segmento. Um levantamento feito pelo Sebrae, com base nos dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), mostra que as pequenas e microempresas geraram 136,3 mil vagas em abril.

No mesmo período, os negócios de médio e pequeno porte foram responsáveis pela abertura de 33,8 mil postos, e a administração pública, por 4,6 mil.

Os pequenos negócios de todos os segmentos da economia registraram aumento de contratos de trabalho, mas o que mais se destacou foi o setor de serviços, que respondeu por seis de cada dez novas oportunidades, com a criação de 69,4 mil vagas.

Na comparação que leva em conta o número de empregos criados, a construção está em segundo lugar, com 25,1 mil. Depois, vem o comércio, com 24,5 mil vagas abertas em abril; a indústria de transformação, com 11,3 mil postos; a agropecuária, com 4,2 mil; a indústria extrativa mineral, com 886; e os Siup (serviços industriais de utilidade pública), com 794.

“Mais uma vez, o segmento [de pequenas e microempresas] mostra a sua importância para a redução do desemprego e da fome no país. Após o impulsionamento de 1,9% do PIB [Produto Interno Bruto] no primeiro trimestre deste ano, a expectativa é que o resultado seja ainda melhor nos próximos meses e que um número maior de novos postos seja criado”, afirma Décio Lima, presidente do Sebrae.

Veja Também

Resultados do ano

Entre janeiro e abril de 2023, foram geradas 705,7 mil oportunidades no Brasil, das quais 540,5 mil foram de responsabilidade das pequenas e microempresas, o que representa 76% desse saldo.

As médias e grandes empresas criaram 83,2 mil postos de trabalho, o equivalente a 11,7% do total de vagas abertas no período. “Os pequenos negócios continuam mantendo a regularidade na participação do volume de novos empregos nos últimos anos. Em fevereiro, o segmento chegou a representar 85% das vagas”, observa Décio Lima.

No primeiro quadrimestre de 2023, os pequenos negócios do setor de serviços geraram 312,3 mil vagas, seguidos por construção, com 110,8 mil, e indústria de transformação, com 94,3 mil.

O comércio, mesmo apresentando saldo positivo nos últimos dois meses, ainda está com saldo negativo de 15,6 mil vagas no acumulado do ano, resultado que pode ser atribuído, em grande parte, às demissões de janeiro, que é, tradicionalmente, um mês com muitos desligamentos, decorrentes das contratações temporárias feitas para atender à demanda das festas de fim de ano.