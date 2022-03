Petrobras confirma recebimento de indicações de Adriano Pires e Rodolfo Landim

publicidade

Em fato relevante, a Petrobras confirmou na noite desta segunda-feira, 28, a indicação do nome de Adriano Pires de Andrade como membro do conselho de administração e para ocupar a presidência da estatal, conforme comunicado anteriormente feito pelo Ministério de Minas e Energia. A indicação deverá ser deliberada pelo conselho de administração da companhia, no próximo dia 13 de abril. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, é indicado à presidência do colegiado.

Nesta segunda-feira, o governo confirmou a demissão do general Joaquim Silva Luna da presidência da Petrobras. O economista Adriano Pires, especialista em oléo e gás, foi indicado para ocupar a vaga e será avaliado pelo Conselho de Administração da empresa. As negociações em torno da saída dele do cargo ocorrem desde a semana passada e se intensificaram nos últimos dias.

A avaliação no governo é de que a política de preços da Petrobras, os aumentos recentes do preço dos combustíveis e a demora na queda dos valores do litro da gasolina e do diesel mesmo diante da baixa do dólar geram desgaste ao governo e podem prejudicar a campanha política do presidente. Silva e Luna é um nome forte entre os militares que apoiam Bolsonaro.

Graduado em economia, Pires tem doutorado em Economia Industrial pela Universidade de Paris XIII, mestrado em Planejamento Energético. Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele precisará passar pelo crivo do Conselho de Administração da empresa. Atualmente, Pires é diretor-fundador do CBIE (Centro Brasileiro de Infraestrutura) e atua coordenando projetos e estudos para a indústria de gás natural, a política nacional de combustíveis, o mercado de derivados de petróleo e gás natural.

Já Rodolfo Landim é o atual presidente do Flamengo, e próximo a Bolsonaro. Ele foi indicado para assumir a presidência do Conselho de Administração da Petrobras. O Ministério de Minas e Energia confirmou em nota, nesta segunda-feira, o nome de Landin para o cargo. Ele já foi executivo da estatal e assumirá a presidência do conselho com a saída do almirante Eduardo Bacellar Leal.

