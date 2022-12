Petrobras reduz preço do querosene de aviação em cerca de 6%

publicidade

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira a redução do preço do querosene de aviação (QAV) em cerca de 6%. Em alguns mercados a queda será de 5,8% e para outros, 5,9%. O reajuste do combustível é mensal, sendo o último reajuste realizado em 1º de novembro.

Os outros combustíveis da empresa, porém, continuam congelados. A gasolina não muda de preço há 91 dias, com valores 2% acima do mercado internacional, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

Já o preço do diesel segue alinhado com o mercado internacional e não é alterado há 73 dias.