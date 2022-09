PIB das 20 maiores economias do mundo encolhe 0,4% no 2º trimestre, aponta OCDE

publicidade

O PIB (Produto Interno Bruto) do G20, como é conhecido o grupo das 20 maiores economias do mundo, sofreu contração de 0,4% no segundo trimestre de 2022 ante os três meses anteriores, segundo relatório publicado pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) nesta terça-feira.

O desempenho contrasta com o do primeiro trimestre, quando o PIB do G20 cresceu 0,5% em relação ao quarto trimestre de 2021. A desaceleração reflete principalmente o resultado da China, cuja economia encolheu 2,6% no segundo trimestre, depois de avançar 1,4% no trimestre anterior, de acordo com a OCDE. Entre abril e junho, houve quedas do PIB também na Índia (de 1,4%), na África do Sul (de 0,7%) e nos EUA e no Reino Unido (de 0,1%, em ambos os países).

Apesar da contração geral no G20, vários países do grupo cresceram mais no segundo trimestre do que no primeiro, ressaltou a OCDE. Foi o caso de Austrália, Brasil, Itália, Japão, Coreia do Sul e Turquia.

Já em dois países do G20, México e África do Sul, o PIB seguia abaixo dos níveis pré-pandemia de Covid-19 no fim do segundo trimestre, segundo o documento revelado pela OCDE.