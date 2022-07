PIB dos EUA encolhe 0,9% na 1ª leitura do 2º trimestre e país entra em recessão técnica

publicidade

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos registrou contração de 0,9% no segundo trimestre deste ano, em termos anualizados, de acordo com a primeira leitura do indicador divulgada nesta quinta-feira, 28, pelo Departamento do Comércio do país.

Como a atividade econômica encolheu 1,6% nos três primeiros meses do ano, a maior economia do planeta teve dois trimestres consecutivos de retração, um critério normalmente utilizado por economistas para definir uma recessão técnica.

O resultado contrariou a mediana das previsões de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que apontava para crescimento de 0,4%. O dado, no entanto, está dentro do intervalo das estimativas, que ia de redução de 1,5% para avanço de 1,5%.

Nessa quarta-feira, ao elevar a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual na tentativa de esfriar a inflação mais intensa no país desde a década de 1980, o Federal Reserve avaliou que "os indicadores recentes de gastos e produção abrandaram", um aceno para o fato de que o ciclo de aumentos dos juros está começando a pesar no enfraquecimento da economia local.

O Departamento do Comércio dos EUA informou também que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu à taxa anualizada de 7,1% entre abril e junho, replicando desempenho do primeiro trimestre. Já o núcleo do PCE, que desconsidera preços de alimentos e energia, avançou 4,4% no mesmo intervalo, após alta de 5,2% no trimestre anterior.

