Pix bate recorde de transações em dia de pagamento do 13º salário

O Pix bateu novo recorde de transações em um único dia. Nesta quarta-feira, foram realizadas 99,4 milhões de transações pelos usuários do sistema de pagamentos instantâneos do BC (Banco Central). A nova marca coincidiu com o último dia para o pagamento da primeira parcela do 13° salário.

O recorde anterior havia sido alcançado em 7 de outubro de 2022, com 93,6 milhões de transações feitas num único dia.

O meio de pagamento completou dois anos em novembro, com presença garantida na rotina de 60% dos brasileiros (127,8 milhões). Desde seu lançamento, a ferramenta do BC já completou mais de 26 bilhões de transações, que totalizam cerca de R$ 13 trilhões. Tal aceitação é evidenciada pelos números consolidados de pagamentos e transferências bancárias.

O Pix já é aceito por 81,4% do e-commerce brasileiro, enquanto o boleto está presente na rotina de 75,8% dos vendedores. O pagamento por cartão de crédito é possível na totalidade dos vendedores.

Segurança

Nesta quinta-feira (1º), o BC alterou as regras de limites para transações no Pix e divulgou outras melhorias operacionais na ferramenta de pagamentos instantâneos. A autoridade monetária desobrigou as instituições financeiras participantes do Pix de aceitarem solicitações de clientes para mudar o período do noturno e eliminou a obrigatoriedade de limite por transação, mantendo apenas o limite por período do dia.

Agora, a solicitação de aumento do limite poderá ser acatada a critério da instituição participante. Quanto ao período noturno, fica definido de 20 horas às 6 horas, mas os bancos e demais participantes podem ofertar, a seu critério, a possibilidade de mudar para entre 22 horas e 6 horas.

Além disso, o BC determinou que agora as instituições poderão definir os limites para pessoas jurídicas. Outra mudança foi a alteração do balizador para definição dos limites transacionais nas operações com finalidade de compra, que passa a ser a TED em vez do cartão de débito.