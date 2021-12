Porto Alegre Convention Bureau finaliza gestão superando grandes desafios

publicidade

No início de 2020, a nova gestão do Porto Alegre e Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau (POACVB), capitaneada pela presidente Adriane Hilbig, assumia seu mandato para dois anos repletos de desafios. No entanto, ninguém poderia imaginar o real tamanho dos desafios que seriam enfrentados. Em março, a pandemia da Covid-19 atingiu em cheio o Brasil, fazendo com que os setores de eventos e turismo fossem afetados terrivelmente. Ali, iniciava-se um longo período de incertezas. "Foi um momento de muita dificuldade para todos, onde ninguém realmente sabia como as coisas andariam. Foi ali que iniciamos um trabalho para manter o POACVB, mas também para unirmos o setor", afirma a presidente Adriane Hilbig.

Com eventos proibidos e o turismo parado, o POACVB buscou aproximação com os governos municipais e estaduais, representando o segmento em diversos debates. Ao mesmo tempo, projetos foram sendo organizados, já pensando em uma retomada segura e gradual. Em setembro de 2020, os meses de trabalho árduo resultaram na realização de dois eventos-teste, que serviram para dar um caminho aos projetos em andamento. "Os eventos-teste representaram um momento de união de todos os trabalhadores do setor, dos Conventions do Rio Grande do Sul e das autoridades locais. Ali, mostramos todo o trabalho sério que e stávamos realizando", destaca a presidente Adriane Hilbig.

Nos meses seguintes, o trabalho da entidade e do setor seguiu, visando aperfeiçoar os protocolos e liberar, junto às autoridades locais, a retomada do setor. No primeiro semestre de 2021, com o avanço da vacinação, foi possível que a capital voltasse a receber eventos e turistas. "Foi uma grande vitória do POACVB ver o segmento novamente liberado para trabalhar. Foram muitos meses de angústia e trabalho duro para possibilitar isso. Mas tudo valeu a pena", diz Adriane.

Hoje, com o calendário de eventos de Porto Alegre crescendo a cada semana e o turismo voltando a operar, a expectativa é que 2022 marque a consolidação do retorno do setor. "O próximo ano será muito forte, com várias viagens já marcadas e eventos confirmados. Será a confirmação da retomada do turismo em Porto Alegre, ainda mais com uma rica programação de eventos pelos 250 anos de Porto Alegre", completa Adriane.

Sobre o resumo de seus primeiros dois anos à frente da entidade, a dirigente não tem dúvidas: valeu a pena. "Conseguimos vencer um enorme desafio, que era manter o POACVB forte e atuante mesmo durante uma pandemia. Fizemos isso com o apoio de todos os membros da diretoria e do setor. Tivemos muitos projetos construídos e colocados em prática. Certamente estamos fortalecidos e nos próximos anos vamos seguir trabalhando pelo crescimento do turismo e do setor de eventos da nossa capital", finaliza Adriane Hilbig.