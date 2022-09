Porto Alegre tem a terceira menor variação do IPCA-15 em setembro, aponta IBGE

publicidade

A cidade de Porto Alegre (-0,61%) apresentou a terceira menor variação entre as capitais no IPCA-15 em setembro. A capital gaúcha foi apenas superada por Recife (-0,93%), influenciada pela queda nos preços da gasolina, e Goiânia, com índice de -0,76%.

A variação acumulada de Porto Alegre no trimestre ficou em -1,41%. Já aquela analisada nos últimos 12 meses foi calculada em 5,87%. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), outras oito áreas também apresentaram queda no nono mês do ano. A maior variação foi encontrada em Belém (0,50%), puxada pela energia elétrica residencial (10,52%).

O índice nacional também foi no sentido de queda, de 0,37% em setembro, após ter recuado 0,73% em agosto. Com o dado prévio anunciado hoje, o indicador econômico acumulou um aumento de 4,53% no ano. A taxa em 12 meses ficou em 7,96%.

Apesar da deflação no índice geral, os preços de somente três dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados recuaram em setembro. A maior influência veio dos Transportes (-2,35%), com impacto de -0,49 ponto percentual (p.p.) no mês. Além disso, houve recuo nos preços de Comunicação (-2,74%) e Alimentação e bebidas (-0,47%), com impactos de -0,14 p.p. e -0,10 p.p., respectivamente.

