Porto Alegre terá “buzinaço” contra carga tributária neste sábado

Uma ação do Instituto Atlantos apoiada pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE) e o Fórum da Liberdade neste sábado (5), na Rótula das Cuias, em Porto Alegre (Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 135), convidará a sociedade a refletir sobre a alta carga tributária brasileira. Entre 10h e 13h, haverá buzinaço, distribuição de flyers detalhando o peso dos impostos no país e entrega gratuita da 25ª edição do livro "Pensamentos Liberais", organizado do IEE.

A carga tributária brasileira chega a 41,25% do Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com o Instituto Brasileiro do Planejamento Tributário (IBPT). Este peso, carregado por empresas e cidadãos, não se reflete como deveria em bons serviços públicos e nem em desenvolvimento: o país está entre os últimos colocados em rankings globais de áreas como Saúde (é o 65º entre 93 nações no Health Care Index 2021), Educação (58º entre 79 países no PISA 2018) e Segurança (116º colocado entre 163 no Global Peace Index 2019).

A comunidade está convidada a participar do evento de carro, aderindo ao buzinaço, ou comparecendo pessoalmente para receber o material e conversar com os associados dos institutos. A organização pede para que os participantes façam uso de máscaras de proteção facial e respeitem o distanciamento durante a manifestação.