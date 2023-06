Preço da gasolina cai pela quarta semana seguida, antes da alta do ICMS

publicidade

O preço médio da gasolina nos postos do país caiu pela quarta semana seguida, ainda sem o impacto da elevação do ICMS que começou a vigorar na quinta-feira. O valor recuou de R$ 5,26 para R$ 5,21 — queda de 0,95%, entre os dias 28 de maio e 2 de junho. Os dados são da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), divulgados nesta sexta-feira.

O novo modelo de cobrança do ICMS sob o combustível entrou em vigor nesta quinta-feira (1º), com uma alíquota única nacional de R$ 1,22 por litro. O valor é R$ 0,20 superior à média praticada pelos estados na segunda quinzena de maio.

Mas esse reflexo ainda não foi detectado pelo levantamento da ANP. Desde o anúncio de corte da Petrobras, no último dia 16, a redução acumulada do combustível nos postos é de 5,1%, ou R$ 0,28 por litro.

Já o diesel S-10 recuou 1,53% nesta semana, o 17º consecutivo. O litro do combustível caiu de R$ 5,24 para R$ 5,16. Mas o combustível que teve a maior diferença, de 1,82%, foi do etanol, que passou de R$ 3,84 para R$ 3,77.

O GLP, o gás de cozinha, teve redução de 1,39%, com o preço médio do botijão de 13 kg passando de R$ 105,84 para R$ 104,37. Além dos impostos estaduais, o preço da gasolina será novamente pressionado no início de julho, quando o governo federal deve voltar a praticar as alíquotas integrais de PIS/Cofins, que haviam sido zeradas no ano passado e retomadas parcialmente em março.

