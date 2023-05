Preço médio da gasolina volta a cair nos postos do país , diz ANP

publicidade

O preço médio do litro da gasolina comum nos postos de todo o país voltou a cair na última semana, após alta no período anterior. O valor recuou de R$ 5,52 para R$ 5,49, queda de 0,54%, entre os dias 7 e 12 de maio. A informação é do levantamento divulgado nesta sexta-feira (12) pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Todos os combustíveis tiveram redução de preço nos postos na última semana. Mas a maior foi a do diesel S-10, de 2,28%, que registrou a 13º queda consecutiva, com o valor passando de R$ 5,70 para R$ 5,57. O etanol também recuou 1,45%, de R$ 4,15 para R$ 4,09 o litro.

Nesta sexta-feira, os dados da inflação oficial divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostraram que o preço dos combustíveis recuou 0,44% no mês de abril, a primeira queda desde dezembro do ano passado (-0,9%).

A variação negativa apurada pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) foi puxada pelos valores mais baixos cobrados pelo óleo diesel (-2,25%), gás veicular (-0,83%) e gasolina (-0,52%). Por outro lado, o etanol está 0,92% mais caro.

Após a volta da cobrança dos impostos federais PIS/Cofins sobre os valores da gasolina e do etanol nas refinarias, o preço do combustível chegou a subir 8,33% em março e impulsionou a inflação do período. Esses tributos são repassados ao consumidor final, na ponta da cadeia de consumo.

Veja Também