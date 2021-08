Prefeitura prorroga inscrições para vagas no Pop Center

publicidade

A prefeitura de Porto Alegre divulgou que irá prorrogar as inscrições para vagas no Centro Popular de Compras, o Pop Center. O edital encerrava na terça-feira, porém a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) informou que o prazo para os interessados enviarem o formulário será estendido até o dia 6. “Nós estamos ofertando 120 vagas e mais 120 no cadastro reserva. Até o momento temos 116 inscritos. Os porto-alegrenses possuem uma grande vocação empreendedora e esse edital é uma excelente oportunidade.Na prefeitura, nós somos parceiros do empreendedor”, destacou o secretário Rodrigo Lorenzoni.

Podem participar do processo pessoas físicas ou jurídicas, empresário Individual e Microempreendedor Individual (MEI), brasileiro, nato ou naturalizado, estrangeiro em situação legal e regular e maior de 18 anos. Os interessados devem enviar a ficha para o e-mail: editalcpc@portoalegre.rs.gov.br ou entregar presencialmente na Sala do Empreendedor, na av. Júlio de Castilhos, 120– andar térreo, das 10h às 16h.

Documentação obrigatória:

- Carteira de Identidade original/CNH com CPF;

- Comprovante de residência completo, aceitando-se a declaração do cidadão oralmente ao servidor no momento da inscrição ou por escrito;

- Alvará de Folha Corrida;

- Declaração de Idoneidade;

- Laudo comprovando a condição de pessoa com deficiência, se for o caso, com a assinatura do médico responsável, incluindo o carimbo do Certificado de Registro Médico – CRM.