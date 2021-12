Presidente da Calçados Beira-Rio exalta geração de empregos e formação de jovens ao falar de empresa

publicidade

O presidente da Calçados Beira Rio, Roberto Argenta, exaltou a geração de empregos e a formação de jovens ao falar da trajetória da empresa em uma entrevista para a Record TV. Atualmente, a empresa que nasceu no Rio Grande do Sul emprega 8 mil pessoas e exporta produtos para 85 países. "Esse reconhecimento é muito importante para estimular jovens empreendedores a colocar o seu negócio para gerar vagas de trabalho. Gerar empregos e formar pessoas, para mim, é o máximo que a gente pode fazer, é o máximo que posso fazer na vida", disse.

Argenta recordou que a Beira Rio começou de maneira simples e soube enfrentar as mudanças do mercado. "Tínhamos entre 15 e 20 funcionários e fazíamos de 100 a 150 pares por dia. Foi muito trabalho e dedicação durante anos e anos. São 46 anos de empresa, então tem muita história de superação desde a época dos problemas do Plano Cruzado e depois com a invasão dos produtos chineses. Fomos superando todas essas dificuldades hoje vendemos para o mundo inteiro, especialmente para a América Latina.

Pensando no futuro, a Beira Rio está de olho na parte de sustentabilidade. "Já está acontecendo. Nós aproveitamos mais de 90% dos retalhos, usando em palmilhas e sapatilhas. Além disso, estamos com uma tecnologia juntamente com a Universidade de Caxias do Sul para transformar o retalho em energia elétrica", explicou Argentina.