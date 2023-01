Procon questiona Americanas sobre possível impacto de rombo contábil aos clientes

publicidade

O rombo contábil de R$ 20 bilhões comunicado pelo Grupo Americanas na última quarta-feira (11) resultou em uma notificação do Procon-SP à empresa. O órgão de defesa questiona a varejista sobre os possíveis impactos da falha para os consumidores.

Além de informar até que ponto ficam comprometidas as compras efetuadas pelos consumidores e detalhar quantas pessoas serão afetadas, a Americanas deve informar se as reclamações dos últimos 90 dias têm relação com as inconsistências contábeis.

Crise na Americanas pode atingir o consumidor, que deve ficar atento

O probelmas resultaram na renúncia do presidente-executivo da empresa, Sérgio Rial, que estava no cargo havia menos de dez dias, e na perda de R$ 8,4 bilhões de valor de mercado da empresa após o derretimento de 77% das ações da varejista.

No ano passado, o grupo teve quase 9.500 queixas registradas por consumidores que tiveram problemas com suas compras. O órgão de defesa agora cobra um plano de ação da empresa para solução das queixas apresentadas pelos clientes.A empresa tem até o próximo dia 17 para responder aos questionamentos do Procon-SP.

