Programa tem objetivo de fortalecer vinhos locais em restaurantes de Porto Alegre

Com foco no consumo de vinhos brasileiros e desenvolvimento da economia local, o programa de aproximação comercial de pequenas vinícolas gaúchas e restaurantes de Porto Alegre está com inscrições abertas para a segunda rodada até 30 de setembro. Em sua primeira edição, a parceria entre Sebrae e Abrasel no RS aumentou um quarto o número de rótulos nacionais nas cartas de vinhos dos estabelecimentos participantes.

Com ações como workshops, consultorias individuais, treinamentos, análise e sugestões, a iniciativa alcançou 70 negócios fechados, 190 aproximações comerciais e R$ 60 mil em vendas na primeira etapa de vendas. A previsão de início da segunda rodada está marcada para novembro de 2023.

O programa aproximou 19 pequenas vinícolas da Serra gaúcha e do Vale Central e 10 restaurantes de Porto Alegre. Foram 80 rótulos diferentes incluídos nos cardápios. O Sebrae estima que uma carta de vinhos pode aumentar a margem de lucro do estabelecimento em cerca de 30%.

Na visão de João Melo, presidente da Abrasel no RS, o projeto veio de uma necessidade da indústria e do setor de Alimentação Fora do Lar de criar um laço de aproximação entre restaurantes e pequenas vinícolas. "Quando viajamos, encontramos vinhos locais nas cartas de vinho. No Rio Grande do Sul, percebemos muitos vinhos chilenos e argentinos. O programa provocou uma mudança significativa ao apresentar bebidas com uvas diferenciadas, rótulos chamativos, métodos diversos de produção e a tendência é de um bom desempenho e desenvolvimento do setor", explica.

Os interessados em participar da segunda rodada podem se inscrever através do link.