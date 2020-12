Promoções de Natal na Rede Bourbon, Moinhos Shopping e CenterLar

publicidade

Os shoppings da Rede Bourbon, o Moinhos Shopping e o Porto Alegre CenterLar estão reeditando as suas já consagradas campanhas de Natal, que distribuem cartões de débito carregados com valores em reais. Neste ano, o total que será sorteado entre os participantes é de R$ 1,215 milhão. Intitulada Desejos de Natal, a ação na rede Bourbon Shopping entregará um cupom para cada R$ 400,00 em notas fiscais de compras realizadas nas lojas participantes, entre os dias 1º e 31 de dezembro. Ao todo, serão sorteados 200 cartões de débito carregados com R$ 5 mil cada. No Porto Alegre CenterLar, a campanha Desejos de Natal sorteará três prêmios de R$ 5 mil, sendo o valor de troca de R$ 200,00 em notas fiscais para cada cupom.

Já no Moinhos Shopping, a campanha ganha o nome de Natal com seu estilo, e sorteará 20 prêmios de R$ 10 mil, com cupons valendo a partir de R$ 500,00 em notas fiscais de compras realizadas no mesmo período, de 1º a 31 de dezembro.

A troca das notas fiscais pelos cupons ocorrerá somente através do app da rede Bourbon e do Moinhos Shopping, disponível para download gratuito nas versões IOS e Android. Para o Porto Alegre CenterLar e o Bourbon Canoas, os participantes devem fazer o cadastro das notas no app PRIZOR, também disponível para download gratuito nas versões IOS e Android. Participam da ação as lojas do Porto Alegre CenterLar, Moinhos Shopping, Bourbon Wallig, Bourbon Assis Brasil, Bourbon Country e Bourbon Ipiranga, em Porto Alegre; Bourbon São Leopoldo; Bourbon Novo Hamburgo; Bourbon San Pellegrino, em Caxias do Sul; e Bourbon Canoas.

Papai Noel nos shoppings

A partir de 1º de dezembro, os Papais Noéis passam a receber os visitantes nos shoppings. Desta vez, em respeito e atenção aos protocolos de saúde e segurança, os Bons Velhinhos irão atender o público de dentro da Casa Mágica. Na estrutura, o Papai Noel poderá conversar com as crianças por um sistema de comunicação equipado com microfone. No lado de fora, as ajudantes do Papai Noel irão garantir que todos usem álcool em gel e máscaras, e que mantenham o distanciamento, evidenciando os cuidados do shopping com a segurança. Ainda por precaução de saúde dos Papais Noéis, sua presença nos shoppings foi reduzida, sendo das 14h às 20h, de segunda-feira a domingo.