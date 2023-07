Ranolfo Vieira Júnior toma posse como vice-presidente e diretor de operações do BRDE

publicidade

Será empossado nesta quinta-feira, o ex-governador Ranolfo Vieira Júnior como vice-presidente e diretor de Operações do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). O evento está marcado para as 14h, na sede do banco, no Centro de Porto Alegre. O governador Eduardo Leite e o presidente do BRDE, João Paulo Kleinübing, estarão presentes, assim como outras autoridades públicas e líderes de entidades empresariais.

O ex-governador teve sua indicação aprovada pelo Banco Central há duas semanas e, desde então, vem mantendo atividades internas em áreas técnicas do BRDE. Como diretor de Operações, coordenará a atuação das áreas de concessão de crédito e normas.