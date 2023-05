Ricardo Alban é eleito presidente da Confederação Nacional da Indústria

publicidade

O empresário Ricardo Alban foi eleito por unanimidade nesta quarta-feira (3) presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI). A votação aconteceu pela manhã, em Brasília. Os 27 presidentes de federações estaduais da indústria tiveram direito a voto.

O novo presidente terá um mandato de quatro anos e vai assumir a função em 31 de outubro, quando se encerra o mandato de Robson Braga de Andrade. Atualmente, Aban é presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb). Além disso, é vice-presidente da CNI, desde 2018.

A chapa de Alban é composta por cinco vice-presidentes executivos, que vão representar as indústrias de cada região do Brasil. São eles:

• Josué Gomes da Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp);

• Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec);

• Jamal Bittar, presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra);

• Antonio Carlos Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam); e

• Gilberto Petry, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).



Trajetória

Formado em engenharia mecânica pela Universidade Federal da Bahia e administração de empresas pela Escola de Administração de Empresas da Bahia, Alban é presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia desde 2014. Ele também já trabalhou no Citibank no início dos anos 1980 e, desde 1987, é sócio-diretor da Biscoitos Tupy, tradicional fábrica de alimentos da Bahia. O empresário é também, desde 2018, presidente do Centro das Indústrias do Estado da Bahia (Cieb).

Além de vice-presidente da CNI, Ricardo Alban é vice-presidente da Associação Nacional da Indústria de Biscoitos; presidente do Sindicato da Indústria do Trigo, Milho, Mandioca, Massas Alimentícias e de Biscoitos do Estado da Bahia; membro do Conselho Nacional do SESI; membro da Associação Nordeste Forte; membro titular do Conselho Diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT); membro do Conselho de Administração da Renova, do Conselho de Administração da Cetrel e do Conselho Consultivo Agro da Unigel.

Diálogo e resultados

Após eleito, Alban prometeu defender a categoria. “Nossa missão é representar e defender os interesses de todos os industriais brasileiros, do pequeno ao grande, do Norte ao Sul, da agroindústria à ciberindústria. Minha experiência em gestão e no apoio à inovação e energias limpas será a base para o nosso trabalho à frente da CNI”, afirmou.

O novo presidente da CNI disse que pretende intensificar o diálogo e focar resultados concretos. “Trabalharemos para materializar o apoio à indústria já manifestado pelas lideranças políticas nacionais e regionais. Assim, a indústria brasileira poderá ampliar sua contribuição para o Brasil alcançar novo patamar de desenvolvimento econômico e social. Não há grande país no mundo sem uma grande indústria. É isso o que todos nós queremos”, disse Alban.

Veja a relação de membros da Diretoria e do Conselho Fiscal 2023-2027

DIRETORIA

Presidente:

• Antonio Ricardo Alvarez Alban.

Vice-presidentes executivos:

• Josué Christiano Gomes da Silva;

• José Ricardo Montenegro Cavalcante;

• Jamal Jorge Bittar;

• Antonio Carlos da Silva;

• Gilberto Porcello Petry.

Vice-presidentes:

• Eduardo Eugenio Gouvea Vieira;

• Mario Cezar de Aguiar;

• Carlos Valter Martins Pedro;

• Ricardo Essinger;

• Flavio Roscoe Nogueira;

• Silvio Cezar Pereira Rangel;

• Amaro Sales de Araújo;

• Marcelo Thomé da Silva de Almeida;

• José Carlos Lyra de Andrade;

• Sergio Marcolino Longen;

• José Conrado Azevedo Santos;

• Leonardo Souza Rogério de Castro.

1º Diretor Financeiro:

• Cristhine Samorini.

2º Diretor Financeiro:

• Eduardo Prado de Oliveira.

3º Diretor Financeiro:

• Francisco de Assis Benevides Gadelha.

1º Diretor Secretário:

• Sandro da Mabel Antonio Scodro.

2º Diretor Secretário:

• Edilson Baldez das Neves.

3º Diretor Secretário:

• Roberto Magno Martins Pires.

Diretores:

• Antonio Jose de Moraes Souza Filho;

• Izabel Cristina Ferreira Itikawa;

• José Adriano Ribeiro da Silva;

• Luiz Cesio de Souza Caetano Alves;

• Jorge Alberto Vieira Studart Gomes;

• Roberto Pinto Serquiz Elias;

• José Henrique Nunes Barreto;

• Paulo Afonso Ferreira;

• Gilberto Ribeiro;

• Jandir Jose Milan;

• Gilberto Seleme;

• Alessandro Jose Rios De Carvalho;

• Jorge Wicks Corte Real;

• Alexandre Herculano Coelho de Souza Furlan;

• Edson Luiz Campagnolo.

Conselho Fiscal

Titulares:

• Hilton Morais Lima;

• Fernando Cirino Gurgel;

• José da Silva Nogueira Filho.

Suplentes:

• Clerlanio Fernandes de Holanda;

• Francisco de Sales Alencar;

• Edmilson Matos Cândido.