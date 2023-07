Rio Grande do Sul perde 211 vagas com carteira assinada em junho, mostra Caged

publicidade

O Rio Grande do Sul registrou perda de 211 vagas de emprego com carteira assinada no mês de junho, mostram dados divulgados nesta quinta-feira (27) pelo Caged (Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado negativo é o saldo entre as 112.240 contratações e as 112.451 demissões registradas no Estado.

O destaque positivo do levantamento foi o setor de serviços, que teve saldo positivo de 5.632 empregos. Foram 45.656 contratações e 40.024 demissões ao longo de junho.

Todos os demais setores apresentaram resultados negativos. O pior saldo foi do setor agropecuário, com a perda de 1.196 empregos formais.

A indústria perdeu 3.305 empregos. A construção teve redução de 828 vagas. No comércio, o saldo foi negativo em 514 empregos.

Mais 1.817 empregos em Porto Alegre

Na capital, foram 21.172 contratações e 19.355 demissões. Assim, o município registrou criação de 1.817 novas vagas de emprego formal.

O resultado foi puxado pelo setor de serviços, que teve saldo positivo de 2.159. Na indústria, foram criados seis empregos.

Os demais setores reduziram o número de empregos formais. A construção teve saldo negativo de 313; o comércio, de 32; e a agropecuária perdeu 3 empregos.

No país, resultado positivo

No país, o saldo de junho foi positivo. Foram criadas 157.198 vagas de trabalho com carteira assinada. O setor de serviços foi o destaque, com a criação de 76.420 empregos. Todos os setores tiveram resultado positivo no Brasil. A agropecuária teve saldo positivo de 27.159. Só três Estados tiveram perda de empregos. Além do Rio Grande do Sul, Paraíba e Roraima fecharam vagas.

Veja Também