Rio Grande do Sul tem mais de 2 mil vagas abertas em concursos

publicidade

O Rio Grande do Sul tem 2.028 vagas em concursos públicos em todo o Estado. São 18 processos em aberto, com diferentes prazos de inscrição, alguns encerrando nesta semana. É o caso do certame para a Prefeitura de Nova Petrópolis, que tem 187 vagas a serem preenchidas, com inscrições até esta quarta-feira. Os salários ultrapassam os R$ 14 mil.

O concurso com maior número de vagas, que inclusive tem gerado debates no estado devido à não inclusão de alguns cargos, é da Secretaria de Educação do Estado. São 1,5 mil postos com salários de até R$ 2.120,17. As inscrições para este processo vão até 17 de abril, pelo site www.institutoaocp.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 110,00.

Confira outros concursos abertos no RS:

Prefeitura de Nova Petrópolis-RS

Número de vagas: 187

Remuneração: até R$ 14.916,62

Situação: inscrições até 22 de março

Informações: Agente Comunitário de Saúde, Agente de Compras e Contratos, Agente de Contratação, Agente de Controle Interno, Agente de Cultura, Agente de Proteção de Dados, Agente de Recursos Humanos, Agente de Tesouraria, Agente de Trânsito, Agente de Tributos, Arquiteto e Urbanista, Arquivista, Assistente Administrativo, Assistente Social, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Auxiliar de Saúde Bucal, Auxiliar de Serviços Gerais, Bibliotecário, Contador, Dentista 20h, Dentista 40h, Eletricista, Enfermeiro, Dentista 20h, Especialista em Endodontia, Engenheiro Civil, Farmacêutico Bioquímico, Fiscal Ambiental, Fiscal de Obras e Posturas, Fiscal Sanitário, Fiscal Tributário, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Marceneiro, Mecânico, Médico 20h, Especialista em Psiquiatria, Médico 20h Especialista em Ginecologia/Obstetrícia, Médico 20h Especialista em Pediatria, Médico 40h, Médico 40h Especialista em Medicina de Família, Monitor Educacional, Monitor Educacional para Oficina de Yoga, Monitor Educacional para Orientação à Pesquisa de Alunos do Ensino Fundamental, Monitor Educacional para Oficina de Língua Alemã, Monitor Educacional para Oficina Desporto Futsal e Vôlei, Monitor Educacional para Oficina de Artesanato, Motorista, Nutricionista, Operador de Máquinas, Operário, Operário Especializado, Psicólogo, Recepcionista, Secretário de Escola, Técnico de Enfermagem, Terapeuta Ocupacional, Turismólogo, Veterinário, Vigia, Pedagogo, Professor de Educação Infantil, Professor de Artes, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Língua Alemã, Professor de Matemática, Professor de História, Professor de Geografia, Professor de Língua Inglesa, Professor de Música, Professor de Educação Física, Professor de Ciências, Professor de Informática, Professor de Anos Iniciais, Professor de Atendimento Educacional Especializado e Supervisor Escolar. Inscrições no site www.legalleconcursos.com.br, com taxas entre R$ 60 e R$ 170.

Prefeitura de Lajeado

Número de vagas: 34 e CR

Remuneração: até R$ 6.259,34

Situação: inscrições até 22 de março

Informações: Vagas - Agente Administrativo de Saúde (CR), Agente Socioeducativo (4), Auditor-Fiscal (1), Auxiliar de Administração (2), Auxiliar de Biblioteca (1), Enfermeiro (CR), Motorista (1), Operador de Máquina Pesada (2), Professor de Anos Iniciais (11), Professor de Anos Finais - Ciências (CR), Professor de Anos Finais - História (CR), Professor de Anos Finais - Língua Inglesa (CR), Professor de Anos Finais - Matemática (2), Professor de Anos Finais - Português (2), Professor de Educação Infantil (6), Secretário de Escola (2), Técnico de Enfermagem (CR). Há reserva de 10% das vagas para candidatos com deficiência. Inscrições no site www.legalleconcursos.com.br ou, para quem não tem acesso à internet, a Prefeitura disponibilizará computador junto à Biblioteca Pública Municipal (rua Júlio de Castilhos, nº 411, Centro), de segunda a quinta-feira das 8h às 16h, e nas sextas-feiras das 8h às 14h. As taxas variam entre R$ 75,00 e R$ 150.

Câmara de Vereadores de São Pedro do Sul

Número de vagas: 1

Remuneração: até R$ 3.814,91

Situação: inscrições até 23 de março

Informações: vaga – Procurador Jurídico (1). Inscrições no site www.legalleconcursos.com.br ou, para quem não tem acesso à internet, será disponibilizado computador junto à Câmara de Vereadores (rua XV de Novembro, n° 793, 2° andar), das 8h às 11h30 e das 14h às 18h na segunda-feira, e das 8h às 14h, de terça a sexta-feira, em dias úteis. A taxa de inscrição é de R$ 100.

Prefeitura de Porto Alegre – agente de saúde

Número de vagas: 19

Remuneração: até R$ 2.604

Situação: inscrições até 23 de março

Informações: Vagas - Agente Comunitário de Saúde (18) e Agente de Combate às Endemias (1). Inscrições no site www.fundatec.org.br, com taxa de R$ 94,50.

Universidade Federal de Pelotas-RS (UfPel-RS)

Número de vagas: 1

Remuneração: até R$ 20.530,01

Situação: inscrições de 8 a 26 de março

Informações: A vaga será para disciplina de Ciência Política. A função exige graduação, além de titulação em nível de doutorado com o mínimo de cinco anos de comprovada experiência acadêmica, científica ou técnico-profissional, contados a partir da data da titulação em referência para Professor Visitante de nacionalidade brasileira e dez anos de título em Doutorado para Professor Visitante de nacionalidade estrangeira. O salário será de R$ 16.591,91 para Professor Visitante Nacional e de R$ 20.530,01 para a função de Professor Visitante Estrangeiro. Inscrições no e-mail ppgcpol@gmail.com, com taxa de inscrição de R$ 192,92.

Prefeitura de Canela

Número de vagas: 15

Remuneração: até R$ 8.698,53

Situação: inscrições até 27 de março

Informações: vagas temporárias – Assistente Social I (CR), Atendente de Saúde (1), Cirurgião Dentista I (CR), Enfermeiro (CR), Farmacêutico Bioquímico II (2), Motorista (CR), Profissional do Magistério com Habilitação em Séries Iniciais do Ensino Fundamental (8), Psicólogo I (CR) e Técnico em Enfermagem (4). Do total de vagas previstas, 5% serão destinadas aos candidatos portadores de deficiência. Inscrições no site www.objetivas.com.br. Os candidatos que não tiverem acesso à internet poderão realizar a inscrição em computador disponibilizado no Paço Municipal de Canela (rua Dona Carlinda, nº 455, bairro Centro), de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário das 08h às 11h e das 13h às 16h30, exceto no último dia de inscrições, que será somente até as 11h. Não será cobrada taxa de inscrição.

Universidade Federal do Pampa-RS (Unipampa)

Número de vagas: 2

Remuneração: até R$ 9.616,18

Situação: inscrições até 27 de março

Informações: Vagas de professor para Ciência da Computação (1) e Metodologias e Tecnologias para a Engenharia de Software (1). Inscrições no site da Unipampa, com taxa de R$ 180.

Prefeitura de Ibirubá-RS

Número de vagas: 34

Remuneração: até R$ 12.289,29

Situação: inscrições até 30 de março

Informações: Cargos - Agente de Trânsito e Sinistros (Cr), Auxiliar Administrativo (Cr), Carpinteiro (Cr), Mecânico (1), Motorista (Cr), Operador de Máquinas (Cr), Zelador (2), Assistente Administrativo (Cr), Auxiliar de Ensino (Cr), Agente de Fiscalização (Cr), Agente Educacional (3), Atendente de Farmácia (2), Atendente de Consultório Dentário (1), Desenhista Projetista (1), Técnico de Enfermagem (2), Tesoureiro (Cr), Técnico em Segurança do Trabalho (1), Técnico de Edificações (1), Arquiteto (1), Assistente Social (1), Contador (Cr), Enfermeiro (Cr), Fiscal Sanitário (1), Médico 20h (2), Odontólogo (1), Procurador (Cr), Psicólogo (1), Psicopedagogo (1), Professor de Educação Infantil (Cr), Professor de Séries Iniciais (Cr), Professor de Artes (1), Professor de Ciências (Cr), Professor de Educação Física (Cr), Professor de Filosofia (Cr), Professor de Geografia (1), Professor de História (Cr), Professor de Inglês (Cr), Professor de Matemática (1), Professor de Português (Cr), Professor AEE - Atendimento Educacional Especializado (Cr), Agente de Combate às Endemias (2) e Agente Comunitário de Saúde (7). Inscrições no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos, com taxas entre R$ 60 e R$ 120.

Prefeitura de Campo Bom

Número de vagas: 43

Remuneração: até R$ 8.995,17

Situação: inscrições até 30 de março

Informações: Cargos – Nível superior - Arquiteto (Cr), Assistente Social (Cr), Bibliotecário (Cr), Biólogo (Cr), Cirurgião Dentista (1), Clínico Geral - Horista (2), Contador (Cr), Enfermeiro da Unidade de Saúde (Cr), Engenheiro Civil (1), Farmacêutico (Cr), Fisioterapeuta (Cr), Fonoaudiólogo (Cr), Ginecologista-Obstetra - Horista (2), Infectologista - Horista (Cr), Médico Cardiologista (1), Médico Dermatologista (Cr), Médico Geral-Comunitário/Médico de Família e Comunidade (6), Médico Veterinário (Cr), Nutricionista (Cr), Pediatra - Horista (2), Procurador (Cr), Professor da Educação Infantil (Cr), Professor de Artes (Cr), Professor de Ciências (Cr), Professor de Educação Física (Cr), Professor de Geografia (Cr), Professor de História (Cr), Professor de Língua Inglesa (Cr), Professor de Língua Portuguesa (Cr), Professor de Matemática (Cr), Professor de Música (Cr), Professor de Anos Iniciais (Cr), Psicólogo (2), Psiquiatra - Horista (1), Terapeuta Ocupacional (1). Nível médio e técnico - Técnico em Contabilidade (Cr), Técnico em Eletricidade (Cr), Técnico em Enfermagem (3), Técnico em Informática (Cr), Agente de Vigilância em Saúde (2), Assistente Administrativo (5), Assistente de Tesouraria (Cr), Auxiliar Administrativo Escolar (Cr), Auxiliar de Ensino (Cr), Auxiliar em Saúde Bucal (2), Educador Social (1), Fiscal Ambiental (Cr), Fiscal Municipal (2), Tesoureiro (Cr), Zelador II (Cr). Nível fundamental completo - Atividades Gerais de Manutenção (Cr), Baterista (Cr), Clarinetista (Cr), Flautista e Picolista (Cr), Trombonista de Vara (Cr), Trompetista (Cr), Motorista “D” (1), Operador de Veículos Pesados (2), Zelador I (Cr). Nível fundamental incompleto - Serviços de Cozinha (Cr), Serviços de Limpeza (Cr), Serviços Gerais de Construção Civil (5). Inscrições no site www.fundatec.org.br, com taxas entre R$ 50 e R$ 120.

Grupo Hospitalar Conceição (GHC)

Número de vagas: a divulgar

Remuneração: de R$ 3.193,20 a R$ 25.168

Situação: inscrições até 3 de abril

Informações: Cargos do edital 01/2023 - Auxiliar Administrativo, Programador, Técnico de Enfermagem (Intensivista Adulto), Técnico de Manutenção (Refrigeração), Técnico de Radiologia (Medicina Nuclear), Técnico de Radiologia (Radioterapia), Técnico em Eletrônica, Técnico em Segurança do Trabalho. Cargos do edital 02/2023 – Advogado, Analista de Sistemas, Assistente Social, Contador, Enfermeiro (Obstetrícia), Enfermeiro (Oncologia /Hematologia), Engenheiro (Engenharia Ambiental), Engenheiro (Engenharia Civil), Engenheiro (Engenharia Clínica), Engenheiro (Engenharia Elétrica), Engenheiro (Engenharia Mecânica), Engenheiro (Engenharia Química), Farmacêutico, Farmacêutico (Bioquímico), Farmacêutico (Oncologia), Físico (Radioterapia), Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Técnico em Educação, Terapeuta Ocupacional, Odontólogo (Buco-Maxilo-Facial), Odontólogo (Saúde Pública). Cargos do edital 03/2023 - Médico (Anestesiologia), Médico (Anestesiologia Cardiovascular), Médico (Anestesiologia Pediátrica), Médico (Cirurgia Geral), Médico (Cirurgia Pediátrica), Médico (Cirurgia Plástica), Médico (Clínica Médica), Médico (Endocrinologia e Metabologia), Médico (Endocrinologia e Metabologia Pediátrica), Médico (Gastroenterologia Pediátrica), Médico (Genética Médica), Médico (Hematologia e Hemoterapia - Transplante de Medula Óssea), Médico (Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista), Médico (Medicina de Emergência – UPA), Médico (Medicina do Trabalho), Médico (Medicina Intensiva), Médico (Medicina Intensiva Pediátrica), Médico (Neurocirurgia - Cirurgia de Coluna), Médico (Neurologia), Médico (Nutrologia Pediátrica), Médico (Oftalmologia – Pediatria), Médico (Ortopedia e Traumatologia), Médico (Otorrinolaringologia), Médico (Patologia), Médico (Psiquiatria), Médico (Radioterapia), Médico (Reumatologia), Médico (Ultrassonografia Geral) e Médico (Urologia). Inscrições no site www.fundatec.org.br, com taxas entre R$ 75 e R$ 135.

Prefeitura de Nova Bréscia

Número de vagas: cadastro reserva

Remuneração: até R$ 2.912,59

Situação: inscrições até 3 de abril

Informações: Vagas - Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeira, Monitor de Escola, Operador de Máquinas, Operário, Professor de Educação Infantil, Professor de Séries Iniciais, Professor de Educação Física e Professor de Língua Estrangeira - Inglês. Inscrições no site www.objetivas.com.br. Para quem precisar, será disponibilizado computador no Centro Administrativo Municipal (Av. Bento Gonçalves, nº 1.400, Bairro Centro), de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. A taxa de inscrição vai de R$ 80,00 a R$ 140,00.

Prefeitura de Novo Xingu

Número de vagas: 9 e cadastro reserva

Remuneração: até R$ 9.551,96

Situação: inscrições até 4 de abril

Informações: Vagas - Agente Administrativo (1), Analista Administrativo (1), Assistente Social (1), Engenheiro Sanitarista e Ambiental (1), Fonoaudiólogo (1), Mecânico (CR), Médico Clínico Geral (1), Operador de Máquinas (1), Técnico em Contabilidade (1), Tesoureiro (1). Inscrições no site www.objetivas.com.br. Os candidatos que não tiverem acesso à internet poderão realizar a inscrição no Centro Administrativo (avenida Emílio Knaak, nº 1.160, Bairro Centro), de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, exceto no último dia, quando o posto funcionará somente até 11h30. A taxa de inscrição varia de R$ 70,00 a R$ 150,00.

Prefeitura de São João do Polêsine-RS

Número de vagas: 31

Remuneração: até R$ 9.811,99

Situação: inscrições até 6 de abril

Informações: Nível superior - Contador (Cr), Enfermeiro (Cr), Engenheiro Civil (Cr), Farmacêutico (Cr), Médico (1), Nutricionista (1), Odontólogo (Cr), Professor de Educação Infantil e nas Séries ou Anos Iniciais do Ensino Fundamental (4), Psicólogo (1). Nível médio e técnico - Agente de Combate a Endemias (1), Agente Visitador do PIM (1), Eletricista (1), Fiscal Ambiental (Cr), Fiscal de Obras e Posturas (Cr), Fiscal Sanitário (1), Monitor Escolar (8), Oficial Administrativo (4), Técnico em Enfermagem (Cr). Nível fundamental incompleto - Motorista (1), Operador de Máquinas (2), Operário (2) e Servente (3). Inscrições no site www.fundatec.org.br, com taxas entre R$ 48,25 e R$ 241,23.

Prefeitura de Capão do Leão

Número de vagas: 55

Remuneração: até R$ 3.197,78

Situação: inscrições até 6 de abril

Informações: Vagas - Advogado (CR), Arquiteto (CR), Arteterapeuta (1), Assistente Social (1), Biólogo (CR), Calceteiro (CR), Carpinteiro (CR), Contador (1), Coveiro (1), Cuidador (15), Enfermeiro (CR), Escriturário (5), Farmacêutico (2), Fiscal Sanitário e Ambiental (CR), Fisioterapeuta (2), Fonoaudiólogo (1), Inspetor de Alunos (1), Lavador e Lubrificador (CR), Mecânico (CR), Médico (10), Médico do Trabalho (1), Médico Ginecologista/ Obstetra (1), Médico Pediatra (1), Médico Psiquiatra (1), Merendeira Escolar (1), Mestre de Obras (CR), Monitor de Laboratório de Informática (CR), Motorista (1), Musicoterapia (1), Odontólogo (1), Operário (CR), Pedreiro (CR), Pintor (CR), Professor Área I Séries Iniciais (CR), Professor Área II Artes (CR), Professor Área II Educação Física (CR), Professor Área II Ensino Religioso (CR), Professor Área II Geografia (CR), Professor Área II História (CR), Professor Área II Matemática (CR), Professor Área II Português (CR), Professor Área II Língua Estrangeira Espanhol (CR), Professor Área II Língua Estrangeira Inglês (CR), Professor Área II Ciências Físicas e Biológicas (CR), Professor Área II Música (CR), Profissional da Educação Física (2), Psicólogo (CR), Psicopedagogo (1), Técnico de Enfermagem (CR), Técnico em Edificações (1), Técnico em Segurança do Trabalho (1), Terapeuta Ocupacional (2), Vigilante (CR). Inscrições no site www.legalleconcursos.com.br. Para quem não tem acesso será disponibilizado computador junto à Prefeitura Municipal (avenida Narciso Silva, n° 1620, Centro, setor de Recursos Humanos), das 07h30às 13h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, com taxas entre R$ 90,00 e R$ 130,00.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFAR)

Número de vagas: 14

Remuneração: até R$ 4.180,66

Situação: inscrições até 10 de abril

Informações: vagas nível superior – Contador (1), Médico (2) e Pedagogo (1); vagas nível médio e técnico - Assistente de Alunos (1), Técnico de Laboratório/Eletromecânica (1), Técnico de Laboratório/Informática (1), Técnico de Tecnologia da Informação (4), Técnico em Agropecuária (1) e Técnico em Contabilidade (2). Inscrições no site www.fundatec.org.br. A taxa de inscrição varia entre R$ 60 e R$ 100.

Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa

Número de vagas: 18

Remuneração: até R$ 2.712,84

Situação: inscrições até 11 de abril

Informações: Vagas - Técnico de Enfermagem (10), Técnico de Informática (CR), Técnico de Segurança do Trabalho (CR), Agente Administrativo (5), Auxiliar de Gestão (1), Auxiliar de Saúde Bucal (1), Motorista (1), Supervisor de Campo e Apoio (CR). Inscrições no site www.fundatec.org.br. A taxa de inscrição custa R$ 118,20.

Secretaria de Educação do RS

Número de vagas: 1.500

Remuneração: até R$ 2.120,17

Situação: inscrições até 17 de abril

Informações: Vagas - Professor de Letras/Português, Professor de Letras/Inglês, Professor de Matemática, Professor de Biologia, Professor de Ciências, Professor de Física, Professor de Química, Professor de Geografia, Professor de Educação Especial, Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental - Língua Kaingang, Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental - Língua Guarani, Professor de Anos Finais e Ensino Médio - Língua Kaingang – Letras, Professor de Educação Indígena - Língua Kaingang Ciências da Natureza, Professor de Educação Indígena - Língua Kaingang Ciências Humanas, Professor de Educação Indígena - Língua Kaingang Matemática, Professor de Agricultura, Professor de Administração, Professor de Eletrotécnica, Professor de Informática, Professor de Psicologia, Professor de Direito. Inscrições no site www.institutoaocp.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 110,00.

Defensoria Pública do Rio Grande do Sul

Número de vagas: 65 e cadastro de vagas

Remuneração: até R$ 7.794,11

Situação: inscrições até 1º de maio

Informações: Vagas - Técnico da DPE/RS nas especialidades: Área Administrativa (36), Apoio especializado - Edificação (CR), Apoio especializado - Logística (CR), Apoio especializado - Segurança do Trabalho (CR), Apoio especializado - Programador (CR), Apoio especializado - Suporte de TI (CR). Analista da DPE/RS nas especialidades: Área Jurídica - Processual: (29), Contabilidade (CR), Economia (CR), Administração (CR), Arquitetura (CR), Engenharia Civil (CR), Engenharia Elétrica (CR), Engenharia Mecânica (CR), TI/Banco de Dados (CR), TI/Desenvolvimento de Sistemas (CR), TI/Infraestrutura e Redes (CR), TI/Segurança da Informação (CR), Assistência Social (CR), Psicologia (CR), Comunicação Social (CR), Farmácia (CR). Inscrições no site conhecimento.fgv.br/concursos/dpe-rs2023, a partir das 16h de 20 de março. A taxa de inscrição varia entre R$ 90 e R$ 120,00.