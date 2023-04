RS tem maior queda na produção industrial entre estados em fevereiro, aponta IBGE

publicidade

A indústria nacional teve queda de -0,2% em fevereiro, de acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Conforme novo levantamento divulgado nesta quarta-feira, o Rio Grande do Sul teve a maior queda na indústria no mês entre os estados brasileiros (-6,9%), seguido de Mato Grosso (-4,9%), Goiás (-2,5%), Ceará (-1,9%) e São Paulo (-0,7%).

No caminho contrário, as maiores altas em fevereiro foram em Pernambuco (8,8%) e Bahia (4,9%), com o primeiro marcando o segundo mês seguido de crescimento, período em que acumulou ganho de 27,1%; e o último voltando a crescer após variar -0,2% no mês anterior. Minas Gerais (3,3%), Pará (2,7%), Região Nordeste (2,5%), Santa Catarina (1,8%), Espírito Santo (1,6%), Amazonas (1,6%), Rio de Janeiro (1,1%) e Paraná (0,4%) mostraram os demais resultados positivos nesse mês.

De acordo com o IBGE, a queda na indústria do RS foi influenciada pelos setores de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (óleo diesel, gasolina automotiva e óleos combustíveis), veículos automotores, reboques e carrocerias (autopeças e automóveis), produtos alimentícios (arroz, carnes de suínos congeladas, carnes e miudezas de aves congeladas, produtos embutidos ou de salamaria e outras preparações de carnes de aves, rações e leite esterilizados/UHT/Longa Vida), produtos químicos (fertilizantes químicos das fórmulas NPK e polietileno de baixa e de alta densidade) e máquinas e equipamentos (retroescavadeiras, máquinas para colheita, semeadores, plantadeiras ou adubadores e tratores agrícolas).

Média trimestral e acumulado dos últimos doze meses

A média móvel trimestral ficou negativa em cinco dos 15 locais pesquisados, com destaque para Rio Grande do Sul (-3,0%), São Paulo (-1,6%) e Mato Grosso (-1,4%). Frente ao mesmo mês do ano anterior, a indústria recuou 2,4% em fevereiro, com resultados negativos em 12 dos 18 locais pesquisados. As quedas mais intensas foram no RS (-13,3%), Mato Grosso (-13,0%) e Ceará (-11,4%).

Veja Também

O acumulado nos últimos doze meses, ao variar -0,2% em fevereiro de 2023, repetiu o resultado de janeiro último e interrompeu a trajetória ascendente iniciada em julho de 2022 (-2,8%). Nove dos 15 locais pesquisados registraram taxas negativas em fevereiro de 2023, mas 11 apontaram menor dinamismo frente aos índices de janeiro de 2023. Mato Grosso (de 13,7% para 10,7%), Goiás (de 0,4% para -0,9%), Rio Grande do Sul (de 0,4% para -0,3%), Bahia (de 1,7% para 1,2%), Pernambuco (de -1,6% para -2,0%), Amazonas (de 5,1% para 4,8%) e Pará (de -7,5% para -7,7%) assinalaram as maiores perdas entre os dois períodos. Minas Gerais (de 0,1% para 0,6%), Rio de Janeiro (de 4,5% para 4,9%) e Paraná (de -4,1% para -3,9%) mostraram os ganhos entre janeiro e fevereiro de 2023.