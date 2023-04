RS tem mais de 2 mil vagas em aberto em 19 concursos públicos

publicidade

O Rio Grande do Sul tem 2.082 vagas em concursos públicos em todo o Estado, em 19 processos em aberto. O concurso com maior número de vagas é da Secretaria Estadual de Educação (Seduc). São 1,5 mil postos com salários de até R$ 2.120,17.

Confira outros concursos abertos no RS:

Grupo Hospitalar Conceição (GHC)

Número de vagas: a divulgar

Remuneração: de R$ 3.193,20 a R$ 25.168

Situação: inscrições até 3 de abril

Informações: Cargos do edital 01/2023 - Auxiliar Administrativo, Programador, Técnico de Enfermagem (Intensivista Adulto), Técnico de Manutenção (Refrigeração), Técnico de Radiologia (Medicina Nuclear), Técnico de Radiologia (Radioterapia), Técnico em Eletrônica, Técnico em Segurança do Trabalho. Cargos do edital 02/2023 – Advogado, Analista de Sistemas, Assistente Social, Contador, Enfermeiro (Obstetrícia), Enfermeiro (Oncologia /Hematologia), Engenheiro (Engenharia Ambiental), Engenheiro (Engenharia Civil), Engenheiro (Engenharia Clínica), Engenheiro (Engenharia Elétrica), Engenheiro (Engenharia Mecânica), Engenheiro (Engenharia Química), Farmacêutico, Farmacêutico (Bioquímico), Farmacêutico (Oncologia), Físico (Radioterapia), Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Técnico em Educação, Terapeuta Ocupacional, Odontólogo (Buco-Maxilo-Facial), Odontólogo (Saúde Pública). Cargos do edital 03/2023 - Médico (Anestesiologia), Médico (Anestesiologia Cardiovascular), Médico (Anestesiologia Pediátrica), Médico (Cirurgia Geral), Médico (Cirurgia Pediátrica), Médico (Cirurgia Plástica), Médico (Clínica Médica), Médico (Endocrinologia e Metabologia), Médico (Endocrinologia e Metabologia Pediátrica), Médico (Gastroenterologia Pediátrica), Médico (Genética Médica), Médico (Hematologia e Hemoterapia - Transplante de Medula Óssea), Médico (Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista), Médico (Medicina de Emergência – UPA), Médico (Medicina do Trabalho), Médico (Medicina Intensiva), Médico (Medicina Intensiva Pediátrica), Médico (Neurocirurgia - Cirurgia de Coluna), Médico (Neurologia), Médico (Nutrologia Pediátrica), Médico (Oftalmologia – Pediatria), Médico (Ortopedia e Traumatologia), Médico (Otorrinolaringologia), Médico (Patologia), Médico (Psiquiatria), Médico (Radioterapia), Médico (Reumatologia), Médico (Ultrassonografia Geral) e Médico (Urologia). Inscrições no site www.fundatec.org.br, com taxas entre R$ 75 e R$ 135.

Prefeitura de Nova Bréscia

Número de vagas: cadastro reserva

Remuneração: até R$ 2.912,59

Situação: inscrições até 3 de abril

Informações: Vagas - Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeira, Monitor de Escola, Operador de Máquinas, Operário, Professor de Educação Infantil, Professor de Séries Iniciais, Professor de Educação Física e Professor de Língua Estrangeira - Inglês. Inscrições no site www.objetivas.com.br. Para quem precisar, será disponibilizado computador no Centro Administrativo Municipal (Av. Bento Gonçalves, nº 1.400, Bairro Centro), de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. A taxa de inscrição vai de R$ 80,00 a R$ 140,00.

Prefeitura de Novo Xingu

Número de vagas: 9 e cadastro reserva

Remuneração: até R$ 9.551,96

Situação: inscrições até 4 de abril

Informações: Vagas - Agente Administrativo (1), Analista Administrativo (1), Assistente Social (1), Engenheiro Sanitarista e Ambiental (1), Fonoaudiólogo (1), Mecânico (CR), Médico Clínico Geral (1), Operador de Máquinas (1), Técnico em Contabilidade (1), Tesoureiro (1). Inscrições no site www.objetivas.com.br. Os candidatos que não tiverem acesso à internet poderão realizar a inscrição no Centro Administrativo (avenida Emílio Knaak, nº 1.160, Bairro Centro), de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, exceto no último dia, quando o posto funcionará somente até 11h30. A taxa de inscrição varia de R$ 70,00 a R$ 150,00.

Prefeitura de São João do Polêsine

Número de vagas: 31

Remuneração: até R$ 9.811,99

Situação: inscrições até 6 de abril

Informações: Nível superior - Contador (Cr), Enfermeiro (Cr), Engenheiro Civil (Cr), Farmacêutico (Cr), Médico (1), Nutricionista (1), Odontólogo (Cr), Professor de Educação Infantil e nas Séries ou Anos Iniciais do Ensino Fundamental (4), Psicólogo (1). Nível médio e técnico - Agente de Combate a Endemias (1), Agente Visitador do PIM (1), Eletricista (1), Fiscal Ambiental (Cr), Fiscal de Obras e Posturas (Cr), Fiscal Sanitário (1), Monitor Escolar (8), Oficial Administrativo (4), Técnico em Enfermagem (Cr). Nível fundamental incompleto - Motorista (1), Operador de Máquinas (2), Operário (2) e Servente (3). Inscrições no site www.fundatec.org.br, com taxas entre R$ 48,25 e R$ 241,23.

Prefeitura de Capão do Leão

Número de vagas: 55

Remuneração: até R$ 3.197,78

Situação: inscrições até 6 de abril

Informações: Vagas - Advogado (CR), Arquiteto (CR), Arteterapeuta (1), Assistente Social (1), Biólogo (CR), Calceteiro (CR), Carpinteiro (CR), Contador (1), Coveiro (1), Cuidador (15), Enfermeiro (CR), Escriturário (5), Farmacêutico (2), Fiscal Sanitário e Ambiental (CR), Fisioterapeuta (2), Fonoaudiólogo (1), Inspetor de Alunos (1), Lavador e Lubrificador (CR), Mecânico (CR), Médico (10), Médico do Trabalho (1), Médico Ginecologista/ Obstetra (1), Médico Pediatra (1), Médico Psiquiatra (1), Merendeira Escolar (1), Mestre de Obras (CR), Monitor de Laboratório de Informática (CR), Motorista (1), Musicoterapia (1), Odontólogo (1), Operário (CR), Pedreiro (CR), Pintor (CR), Professor Área I Séries Iniciais (CR), Professor Área II Artes (CR), Professor Área II Educação Física (CR), Professor Área II Ensino Religioso (CR), Professor Área II Geografia (CR), Professor Área II História (CR), Professor Área II Matemática (CR), Professor Área II Português (CR), Professor Área II Língua Estrangeira Espanhol (CR), Professor Área II Língua Estrangeira Inglês (CR), Professor Área II Ciências Físicas e Biológicas (CR), Professor Área II Música (CR), Profissional da Educação Física (2), Psicólogo (CR), Psicopedagogo (1), Técnico de Enfermagem (CR), Técnico em Edificações (1), Técnico em Segurança do Trabalho (1), Terapeuta Ocupacional (2), Vigilante (CR). Inscrições no site www.legalleconcursos.com.br. Para quem não tem acesso será disponibilizado computador junto à Prefeitura Municipal (avenida Narciso Silva, n° 1620, Centro, setor de Recursos Humanos), das 07h30 às 13h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, com taxas entre R$ 90,00 e R$ 130,00.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFAR)

Número de vagas: 14

Remuneração: até R$ 4.180,66

Situação: inscrições até 10 de abril

Informações: vagas nível superior – Contador (1), Médico (2) e Pedagogo (1); vagas nível médio e técnico - Assistente de Alunos (1), Técnico de Laboratório/Eletromecânica (1), Técnico de Laboratório/Informática (1), Técnico de Tecnologia da Informação (4), Técnico em Agropecuária (1) e Técnico em Contabilidade (2). Inscrições no site www.fundatec.org.br. A taxa de inscrição varia entre R$ 60 e R$ 100.

Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa

Número de vagas: 18

Remuneração: até R$ 2.712,84

Situação: inscrições até 11 de abril

Informações: Vagas - Técnico de Enfermagem (10), Técnico de Informática (CR), Técnico de Segurança do Trabalho (CR), Agente Administrativo (5), Auxiliar de Gestão (1), Auxiliar de Saúde Bucal (1), Motorista (1), Supervisor de Campo e Apoio (CR). Inscrições no site www.fundatec.org.br. A taxa de inscrição custa R$ 118,20.

Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo

Número de vagas: 6

Remuneração: até R$ 4.168,27

Situação: inscrições até 10 de abril

Informações: Vagas - Assessor de Comunicação Social (2), Escriturário (4) e Motorista (CR). A taxa de inscrição custa R$ 41,50. As inscrições no concurso poderão ser realizadas das 12h do dia 21 de março até as 12h do dia 10 de abril de 2023, pela internet, por meio do endereço eletrônico www.objetivas.com.br. Será cobrada taxa de participação no valor de R$ 41,50.

Secretaria de Educação do RS

Número de vagas: 1.500

Remuneração: até R$ 2.120,17

Situação: inscrições até 17 de abril

Informações: Vagas - Professor de Letras/Português, Professor de Letras/Inglês, Professor de Matemática, Professor de Biologia, Professor de Ciências, Professor de Física, Professor de Química, Professor de Geografia, Professor de Educação Especial, Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental - Língua Kaingang, Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental - Língua Guarani, Professor de Anos Finais e Ensino Médio - Língua Kaingang – Letras, Professor de Educação Indígena - Língua Kaingang Ciências da Natureza, Professor de Educação Indígena - Língua Kaingang Ciências Humanas, Professor de Educação Indígena - Língua Kaingang Matemática, Professor de Agricultura, Professor de Administração, Professor de Eletrotécnica, Professor de Informática, Professor de Psicologia, Professor de Direito. Inscrições no site www.institutoaocp.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 110,00.

Defensoria Pública do Rio Grande do Sul

Número de vagas: 65 e cadastro de vagas

Remuneração: até R$ 7.794,11

Situação: inscrições até 1º de maio

Informações: Vagas - Técnico da DPE/RS nas especialidades: Área Administrativa (36), Apoio especializado - Edificação (CR), Apoio especializado - Logística (CR), Apoio especializado - Segurança do Trabalho (CR), Apoio especializado - Programador (CR), Apoio especializado - Suporte de TI (CR). Analista da DPE/RS nas especialidades: Área Jurídica - Processual: (29), Contabilidade (CR), Economia (CR), Administração (CR), Arquitetura (CR), Engenharia Civil (CR), Engenharia Elétrica (CR), Engenharia Mecânica (CR), TI/Banco de Dados (CR), TI/Desenvolvimento de Sistemas (CR), TI/Infraestrutura e Redes (CR), TI/Segurança da Informação (CR), Assistência Social (CR), Psicologia (CR), Comunicação Social (CR), Farmácia (CR). Inscrições no site conhecimento.fgv.br/concursos/dpe-rs2023, a partir das 16h de 20 de março. A taxa de inscrição varia entre R$ 90 e R$ 120,00.

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Número de vagas: 1

Remuneração: até R$ 3.130,85

Situação: inscrições até 03 de abril

Informações: vaga para Professor Substituto de Engenharia Elétrica no Departamento de Ensino do Colégio Técnico Industrial na cidade de Santa Maria-RS. Inscrições no site www.ufsm.br/trabalhe-na-ufsm. O valor da inscrição é de R$ 78,00.

Companhia Carris Porto-Alegrense

Número de vagas: 116

Remuneração: até R$ 3.155,20

Situação: inscrições até 01 de abril

Informações: vagas para motorista. Para se candidatar à vaga é necessário ter ensino fundamental completo, Carteira Nacional de Habilitação na categoria "D" e idade mínima de 21 anos. Além do salário, há ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 31,71 por dia trabalhado, auxílio passe livre, auxílio vale-transporte e auxílio-saúde opcional, para exercer jornada de 43 horas semanais de trabalho, sendo diária de 7h10 e podendo ser nos turnos da manhã, tarde ou noite em período de escala, envolvendo ainda feriados e finais de semana. Inscrição nesta sexta-feira das 9h às 19h e no sábado das 8h às 12h, na sede da Companhia Carris Porto-Alegrense, Portão 2 - Recepção de Visitantes, localizada na Rua Albion, 385, São José - Porto Alegre-RS. Não será cobrada taxa de inscrição.

Prefeitura de Arroio do Padre

Número de vagas: 8, além de cadastro reserva

Remuneração: até R$ 9.742,88

Situação: inscrições até 06 de abril

Informações: vagas: Condutor de Máquinas e/ou Veículos (Cr), Agente de Combate a Endemias (1)

Contador (2), Farmacêutico (1), Médico Clínico Geral (12h), Médico Clínico Geral (24h) (1), Orientador Educacional (2) e Professor - Séries Finais do Ensino Fundamental - Área: Artes (1). Inscrições até as 23h59min do dia 06 de abril de 2023, através do site www.integribrasil.com.br. A taxa de participação será de R$ 60,00 para o cargo de nível fundamental incompleto; R$ 80,00 para o cargo de nível médio e R$ 110,00 para os cargos de nível superior.

Consórcio Intermunicipal de Saúde (COIS)

Número de vagas: 2

Remuneração: até R$ 2.883,00

Situação: inscrições até 10 de abril

Informações: vagas: efetivas e formação de cadastro reserva para os cargos de Agente Administrativo e Contador. As inscrições devem ser realizadas pela internet, por meio do endereço eletrônico www.objetivas.com.br das 12h do dia 24 de março até as 12h do dia 10 de abril de 2023. As taxas variam de R$ 40,00 a R$ 70,00. Os candidatos que não tiverem acesso à internet poderão realizar a inscrição utilizando o computador na Sede do COIS/RS, na Rua General Portinho, nº 1560, Bairro Centro- São Luiz Gonzaga-RS, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário das 08h às 11h30min e das 14h às 17h30min, exceto no último dia de inscrições, quando o posto funcionará somente até as 11h30min.

Prefeitura de Santo Cristo

Número de vagas: 10, mais cadastro reserva

Remuneração: até R$ 12.248,59

Situação: inscrições até 27 de abril

Informações: vagas: Nível Fundamental: Motorista, Operador de Máquinas, Operário, Pedreiro e Servente. Nível Médio: Agente Administrativo, Agente Comunitário de Saúde, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Endemias, Agente Fiscal Ambiental, Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de Saúde Bucal, Carpinteiro, Eletricista, Encanador, Fiscal Sanitário, Mecânico, Monitor, Secretário de Escola, Técnico em Agropecuária, Técnico em Edificações, Técnico em Enfermagem, Técnico em Informática e Vigilante. Nível Superior: Agente Fiscal, Agente Licenciador Ambiental, Agente Tributário, Assistente Social, Atendente de Biblioteca, Contador, Dentista 20h, Dentista 40h, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil 20h, Engenheiro Civil 40h, Farmacêutico Bioquímico, Médico 20h, Médico 40h, Médico Veterinário, Nutricionista, Pedagogo, Procurador-Geral do Município, Professor de Educação Infantil, Professor de Música, Professor de Séries Iniciais, Professor de Séries Finais Artes, Professor de Séries Finais Ciências, Professor de Séries Finais Educação Física, Professor de Séries Finais Geografia, Professor de Séries Finais História, Professor de Séries Finais Inglês, Professor de Séries Finais Língua Portuguesa, Professor de Séries Finais Matemática, Psicólogo e Tesoureiro. Inscrições no site o www.legalleconcursos.com.br até as 18h do dia 27 de abril de 2023. Taxas de inscrição: R$ 151,60 para cargos de nível superior; R$ 75,79 para cargos de nível médio e técnico; R$ 37,87 para cargo de ensino fundamental. Os candidatos que não dispõem de acesso à internet, poderão se inscrever no Centro Administrativo situado na Coordenadoria Municipal de Ensino e Desporto, na Rua Dom Hermeto, 771, Centro, Santo Cristo-RS, no horário das 08h às 11h30min, e das 13h30min às 17h, de segunda a sexta-feira, e em dias úteis.

Universidade Federal do Rio Grande-RS (Furg)

Número de vagas: 2

Remuneração: até R$ 4.180,66

Situação: inscrições até 17 de abril

Informações: vagas de Tecnólogo com formação em Meio Ambiente para lotação na cidade de Rio Grande-RS. O cargo exige curso superior na área de meio ambiente. A partir do mês de maio, os vencimentos dos técnicos administrativos terão reajuste de 9%, conforme negociação aprovada com o governo federal nesta semana. Assim, o inicial será de R$ 4.556,91. Inscrições no site http://progep.furg.br/bin/edital/index.php. Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 110,00.

Prefeitura de Caseiros

Número de vagas: 52

Remuneração: até R$ 10.206,36

Situação: inscrições até 17 de abril

Informações: vagas: Agente Comunitário de Saúde (2), Agente de Combate a Endemias (1), Arquiteto (1), Assistente Administrativo (8), Assistente Social (1), Atendente de Educação Infantil (1), Auxiliar de Administração (2), Auxiliar de Farmácia (1), Carpinteiro (1), Controlador Interno (Cr), Eletricista (1), Enfermeiro (1), Engenheiro Civil (1), Fiscal Ambiental e Sanitário (1), Fisioterapeuta (1), Fonoaudiólogo (1), Inspetor Tributário (1), Mecânico (1), Médico (1), Médico Pediatra (1), Monitor de Escola (2), Motorista (4), Odontólogo 20h (Cr), Odontólogo 40h (Cr), Operador de Informática (1), Operador de Máquinas (5), Professor de Atendimento Educacional Especializado (1), Professor com formação em Psicopedagogia ou Neuropsicopedagogia (1), Professor de Ciências (1), Professor de Educação Artística (1), Professor de Educação Infantil (1), Professor de Geografia (1), Professor de História (1), Professor de Séries Iniciais (1), Psicólogo (Cr), Técnico Agrícola (1), Técnico em Enfermagem (1), Tesoureiro (1), Visitador (1). Os candidatos poderão se inscrever pelo site da Legalle Concursos e as taxas variam de R$ 60,00 a R$ 120,00.

Prefeitura de Dom Pedrito

Número de vagas: 180

Remuneração: até R$ 12.511,00

Situação: inscrições até 18 de abril

Informações: vagas: Arquiteto, Assistente Social, Biólogo, Cirurgião Dentista ESF, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Engenheiro Elétrico, Engenheiro Mecânico, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Médico ESF, Médico Veterinário, Monitor de Programas Sociais, Nutricionista, Odontólogo, Orientador Educacional, Procurador, Professor de Educador Especial, Professor de Educação Física, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Língua Espanhola, Profissional de Educação Física, Psicólogo, Supervisor Escolar, Terapeuta Ocupacional, Topógrafo, Técnico em Agropecuária, Técnico em Contabilidade, Técnico em Edificação, Técnico em Enfermagem, Técnico em Informática, Técnico em Mecânica, Técnico, em Segurança do Trabalho, Técnico em Topografia, Agente de Cadastramento em Programas Sociais, Agente de Combate a Endemias, Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar de Administração, Auxiliar de Inspeção, Auxiliar de Serviços Bucais, Educador/Cuidador de Abrigo, Fiscal Ambiental, Fiscal de Obras e Posturas, Fiscal de Tributos, Monitor em Educação, Orientador Social, Professor, de Educação Infantil, Secretário de Escola, Tesoureiro, Auxiliar de Serviços de Saúde, Auxiliar de, Serviços Médicos, Cozinheiro (a), Mecânico de Máquinas Pesadas, Monitor de Instrumentos Violão, Motorista de Ambulância, Motorista de Veículos Leves, Motorista de Veículos Pesados, Operador de Máquinas Leves, Operador de Máquinas Pesadas, Operário. As inscrições ficarão abertas exclusivamente pela internet, no site www.fundatec.org.br. O valor da taxa de inscrição vai de R$ 80,00 a R$ 175,00.

Prefeitura de Horizontina

Número de vagas: 10

Remuneração: até R$ 10.034,25

Situação: inscrições até 04 de abril

Informações: vagas: Agente Educacional (5), Almoxarife (Cr), Eletricista (Cr), Fonoaudiólogo (Cr), Médico (2), Motorista (1), Nutricionista (Cr), Operador de Máquinas (Cr), Operário Especializado (1), Procurador Jurídico (Cr), Professor de Atendimento Educacional Especializado (1), Professor de Geografia (Cr). As inscrições poderão ser realizadas até as 12h do dia 04 de abril de 2023, pela internet, no site www.objetivas.com.br. A taxa de inscrição vai de R$ 50,00 a R$ 150,00.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) – Câmpus Restinga (Porto Alegre)

Número de vagas: 2

Remuneração: a divulgar

Situação: inscrições até 10 de abril

Informações: duas vagas em cargo de Professor Substituto, nas áreas de Eletrônica e Informática. A avaliação dos candidatos inscritos no processo seletivo será realizada através de prova de títulos e de desempenho didático. As provas do certame serão aplicadas em dia, hora e local a serem ainda divulgados. As inscrições devem ser realizadas pelo link https://forms.gle/qRYb8NfcYZA2wQ116.