Rupert Murdoch cancela fusão da Fox com a News Corp

Rupert Murdoch cancelou a fusão das duas partes de seu império de mídia, News Corp e Fox Corp., dizendo que a transação "não é ideal" para os acionistas das empresas no momento. Murdoch propôs reunir a News Corp e a Fox no outono americano passado, quase uma década depois da separação entre as divisões. Em declarações na terça-feira, 24, os Conselhos das duas empresas disseram ter recebido uma carta de Murdoch retirando a proposta.

A News Corp ponderou outras opções estratégicas além de uma fusão com a Fox Corp, incluindo a venda de seus ativos imobiliários digitais, disseram pessoas familiarizadas com a situação. Em um registro ao mercado, a News Corp disse que está em negociações para vender a Move, que opera o Realtor.com, para a CoStar Group.

A News Corp também possui uma participação de quase dois terços na empresa imobiliária digital australiana REA Group.

Em entrevista, o presidente-executivo da CoStar, Andrew Florance, disse que a empresa, que é uma importante fornecedora de dados sobre imóveis comerciais, quer "crescer no espaço residencial". Para atingir esse objetivo, a CoStar está tendo "muitas conversas com muitas empresas", incluindo a News Corp, disse ele.

Pessoas familiarizadas com a estratégia de Murdoch sobre os méritos da fusão da Fox Corp e da News Corp disseram que as empresas poderiam se beneficiar por serem maiores e que a entidade combinada teria mais solidez patrimonial para buscar aquisições. As empresas também poderiam ter unido forças em áreas como apostas esportivas, disseram as pessoas.