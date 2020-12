Serviço de internet de alta velocidade durante a pandemia cresce 128%

publicidade

A Oi Fibra, serviço de internet banda larga de alta velocidade, ultrapassou a marca de 400 mil clientes na região Sul neste mês de novembro. Segundo o último relatório divulgado pela Anatel em setembro, o crescimento da Oi Fibra somente no período da pandemia (março a setembro) foi de 128%. Já são mais de 2 milhões de casas conectadas aptas a receber o serviço nos três estados do Sul. O destaque é o Rio Grande do Sul, com 12 cidades atendidas com a Oi Fibra que já conta com 175 mil clientes e 930 mil casas conectadas. O crescimento do serviço no estado nos últimos doze meses foi de 466%, já no período da pandemia (março a setembro) foi de 116%, o maior entre as grandes operadoras. O crescimento mensal nos últimos 30 dias da Oi Fibra foi de 12,6%, bem acima da média do mercado que foi de 3,9%.

Neste mês de Novembro a Oi lançou a nova velocidade de 500 Mb/s na internet Oi Fibra. O preço é de R$ 149,9. Além disso, é possível contratar a banda larga por fibra óptica num combo com TV por assinatura, telefone fixo e celular. Já a oferta de 200 Mega da Oi Fibra pode ser adquirida por R$ 99,90. Saiba mais em www.oi.com.br/oifibra

*Cidades com a Oi Fibra no Rio Grande do Sul: Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, São Leopoldo, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo e Viamão.