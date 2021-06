Sesi completa 75 anos nesta quinta-feira

publicidade

O Serviço Social da Indústria (Sesi) completa nesta quinta-feira, 1º de julho, 75 anos de atividades. Neste período, a instituição evoluiu junto com a indústria brasileira, sempre cumprindo seu papel de estudar, planejar e executar medidas que contribuam diretamente para o bem-estar dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, concorrendo para a melhoria do padrão de vida no país e, consequentemente, para o aumento da competitividade industrial. O Sesi atua com foco na Educação e Saúde do trabalhador, ampliando sua abrangência por meio da virtualidade e mobilidade.

São 40 unidades fixas e 49 unidades móveis, atendendo mais de 9 mil indústrias e mais de 400 mil trabalhadores. “O papel do Sesi, nestes 75 anos, foi sempre de colaborar com as indústrias, no sentido de criar um ambiente de bem-estar para o trabalhador. Hoje buscamos ser referência nas nossas áreas de atuação, ajudando no desenvolvimento social e econômico do Estado e do País”, destaca o superintendente-regional do Sesi-RS, Juliano Colombo.

O Sesi atua na educação básica e continuada buscando preparar as pessoas para a vida em sociedade e para o mundo do trabalho, com 45 mil matrículas em educação infantil, contraturno escolar, Educação de Jovens Adultos e Ensino Médio, além da educação continuada. Todas as modalidades têm uma metodologia voltada para o desenvolvimento integral do aluno e a solução de problemas. No Ensino Médio, o Sesi gaúcho conta com cinco escolas (Pelotas, Sapucaia do Sul, Montenegro, Gravataí e São Leopoldo) e é referência na área, tendo sido reconhecido pelo MEC como uma das criativas e inovadoras do País. O Sesi também atua fortemente na formação de professores.

Com foco da saúde no trabalho, o Sesi tem três pilares: Segurança e Saúde no Trabalho, Promoção da Saúde e Saúde Mental. A intenção é contribuir para o desempenho seguro e produtivo dos trabalhadores, assessorando as empresas na gestão da saúde no trabalho, no cumprimento da legislação e na sustentabilidade do negócio. Na Promoção da Saúde, o Sesi contribui para a construção de ambientes de trabalho saudáveis e para a saúde integral dos trabalhadores. Com o foco na indústria, busca capacitar os trabalhadores para um comportamento pautado nas suas múltiplas dimensões respeitando as interações com o meio, com a família e o trabalho. Atua em eixos relacionados com alimentação saudável, atividade física e saúde bucal. A Saúde Mental tem a atuação voltada para a prevenção e o bem-estar das pessoas, permitindo ao industriário viver bem e trabalhar melhor. O Sesi abriga o Centro de Inovação em Fatores Psicossociais.

História

Criado em 1º de julho de 1946, o Sesi nasce com o compromisso de prestar assistência social aos trabalhadores da indústria, transportes, comunicações e pesca. Com a receita, arrecadada pelos empresários industriais, a entidade responsabiliza-se pelo estudo, planejamento, realização e cooperação na execução de medidas destinadas ao bem-estar social dos trabalhadores. Seus primeiros movimentos são nas áreas de cooperativa de consumo para o trabalhador, investimentos em saúde e distribuição de agasalhos. Ainda nos anos 40, um convênio com o governo do Estado possibilitou a Vila Residencial do Sesi, no bairro Passo D’Areia, em Porto Alegre. A Vila tinha também uma igreja, um centro assistencial e um grupo escolar com cinco salas de aula.

O foco muda nos anos 50, com a inauguração de bibliotecas e de curso supletivo para alfabetização de jovens e adultos, entre outros programas na área da educação e a ampliação dos serviços médicos, odontológicos e assistenciais. As competições esportivas passam a ser permanentes, há ainda atendimento jurídico gratuito, sessões de cinema ambulante e a expansão do Sesi com delegacias no interior do Estado. Neste período o trabalho do Sesi é consolidado. A década seguinte tem mais uma preocupação: a prevenção de acidentes. Acontece a primeira Cipa do Sesi, assim como o 1º Seminário Gaúcho de Prevenção de Acidentes, em 1966, e a instituição participa do VII Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho (1967).

Nos anos 70, os programas do Sesi passam a ser concentrados em três pilares: Educação, Saúde e Lazer. Foram realizadas, entre 1970 e 1973, mais de 200 mil abreugrafias de trabalhadores. Também na área, uma forte ação em prevenção e promoção da saúde bucal é realizada. Milhares de bolsas de estudo de Ensino Médio são financiadas para trabalhadores da indústria de condição mais modesta. É nesta década que o Sesi inicia seu investimento na pré-escola.

O programa de financiamento de bens duráveis do Sesi é retomado nos anos 80, frente às perdas salariais devido à inflação vivida pelo País. O fornecimento de medicamentos se transforma em Farmácia do Sesi e nascem os centros de abastecimento com gêneros alimentícios, que em 1988 viram a Sacola Econômica do Sesi, com o objetivo de permitir ao trabalhador adquirir a cesta básica por melhores preços. É realizada a 1ª Olimpíada Estadual do Sesi (1986). Em 1994, o Sesi assina convênio com a ONU – Organização das Nações Unidas para o Programa de Prevenção de Drogas no Trabalho.

Nos anos 2000, outras ações do Sesi merecem destaque como as cinco escolas de Ensino Médio, os investimentos para adequação de mobilidade das unidades, e em unidades móveis, além do Instituto de Inovação Sesi em Fatores Psicossocias.