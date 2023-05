Shoppings de Porto Alegre apostam em aplicativos para modernizar experiência do cliente

publicidade

"Hoje, os shoppings não são mais o que éramos há 40 anos, um grande centro de consumo, apenas", afirma a gerente-geral do Shopping Iguatemi, Nailê Rocha. Para a gestora do empreendimento de 4 décadas, o conceito se ampliou para um local que oferece experiências. Após o auge da pandemia, que isolou o público em casa esvaziando os shoppings, gestores percebem soluções digitais como um complemento para otimizar os momentos vivenciados pelos clientes no local. As informações foram abordadas nesta terça-feira, durante o evento MenuPoa, da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA).

O debate sobre os desafios dos shoppings na era digital contou ainda com a gerente-geral do Praia de Belas Shopping, Ana Brito, e, como mediador, o superintendente do Shopping Total e coordenador regional da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Eduardo Oltramari. A importância desses empreendimentos para a economia foi destacada pela vice-presidente da ACPA, Rosani Pereira, que classificou os shoppings como “motores da expansão do comércio nas últimas décadas”.

A implementação de aplicativos é um dos recursos mais utilizados pelos shoppings da Capital para facilitar a vida dos usuários, conforme os gestores. A responsável pelo Praia de Belas Shopping ressaltou a utilização da ferramenta para divulgar lojas e também em eventos culturais como a exposição dos 40 anos do filme ET e a pré-estreia do filme Super Mario Bros. “É uma plataforma que pode unir e fazer esse vínculo entre o shopping, os lojistas, os clientes, e todo o nosso público”, afirmou Ana.

O digital também beneficiou os shoppings no quesito segurança, na visão dos painelistas, com o chamado cercamento eletrônico com câmeras. De acordo com o coordenador regional da Abrasce, esses empreendimentos se consolidam, agora, como “um local mais seguro”, frente a um momento em que Oltramari entende que o comércio de rua “se fragilizou”.

Os painelistas são unânimes ao defender que os shoppings não vão acabar em função das vendas digitais, pois as pessoas sentem falta de socializar. Eles acreditam que o diferencial é a variedade de serviços em um mesmo local, como lojas, farmácia, restaurantes e exposições. “O shopping, hoje, é uma solução”, afirma Oltramari.