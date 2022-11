Sicredi inaugura agência no Moinhos de Vento, em Porto Alegre

publicidade

Com foco na expansão de agências em Porto Alegre, a Sicredi União Metropolitana RS, instituição financeira cooperativa, inaugurou nesta-sexta-feira uma unidade com 450 m² no bairro Moinhos de Vento. O novo espaço de dois andares, localizado na rua Olavo Barreto Viana, próximo do Parcão, oferece salas de reuniões e atendimento para os associados, além de uma área de convivência para tomar café, ler ou realizar tarefas de trabalho.

O presidente Ronaldo Sielichow ressalta a importância de instalar uma agência em um bairro nobre da Capital e oferecer consultoria financeira e uma experiência diferenciada. “Já temos mais de 500 associados, o que é motivo de muita satisfação”, afirma. A projeção da cooperativa é investir mais de R$ 20 milhões em 10 novos pontos de atendimento até o final de 2023. “A nossa missão é, através do relacionamento, agregar renda ao associado e melhorar a qualidade de vida do associado e da sociedade. E isso nós estamos fazendo muito bem”, completa.

O espaço amplo e confortável inaugurado no Moinhos de Vento oferece atendimento personalizado aos associados em três salas do segundo andar, além de um espaço para reuniões com capacidade para 16 participantes. “Fazemos as operações financeiras com o associado aonde quer que ele esteja, mas evidentemente que precisamos ter escritórios e agências próximos. E aqui o nosso foco é tudo nesse bairro, que tem escritório, comércio, ou seja, uma diversidade muito grande”, reforça.

Conforme o gerente Anderson Pereira Soares, a agência foi pensada para o relacionamento e para a experiência do associado. “Estamos preparados para atender o público, tanto pessoa física, jurídica e agronegócio. Temos gerentes especialistas, nesses três segmentos, e a gente criou esse espaço onde o associado pode ver, se sentir à vontade para falar sobre os seus investimentos de uma maneira muito tranquila em espaços que são exclusivos para ele. É tudo pensado nesse sentido”, afirma.

Soares explica que a ideia de ampliar o número de agências em pontos específicos e estratégicos visa a garantir praticidade aos clientes. “Se ele quiser ser atendido pelo aplicativo, vai ter o atendimento 100%, mas muita gente ainda prefere esse contato mais direto com o seu gerente para uma consultoria financeira. A gente está oferecendo justamente isso, um espaço onde ele pode vir, trocar ideias com o seu o seu gerente”, destaca. Inicialmente, oito profissionais vão atuar na unidade. A cooperativa tem mais de 70 mil associados.