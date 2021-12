Sicredi União Metropolitana RS inaugura agência no bairro Niterói, em Canoas

publicidade

A Sicredi União Metropolitana RS, inaugura, nesta sexta-feira, 17, às 9h, a nova agência Niterói. Esta é a terceira unidade da Cooperativa em Canoas. As outras duas são Centro e Marechal Rondon. Na Avenida Getúlio Vargas, 2139, os associados encontrarão um espaço mais amplo, moderno e planejado para atendê-los com conforto e comodidade.

Assim como nas demais cidades onde atua (Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Glorinha, Gravataí, Sapucaia do Sul e Viamão, além da capital) o foco é sempre agregar renda, fomentar negócios e a partir do relacionamento próximo contribuir para uma melhor qualidade de vida na região. Para isto conta com profissionais preparados e agências que favorecem o networking. Nas novas instalações são oferecidas salas exclusivas aos associados para que possam usá-las em reuniões de negócios com fornecedores e clientes, por exemplo.

Segundo o Gerente de Desenvolvimento Regional, Rodrigo Kollet, esta inauguração representa mais um elo de confiança entre a Cooperativa e a cidade. “É a entrega ao nosso associado e a população de mais um ponto para gerar aproximação com a comunidade, conforto para o associado e ser referência em soluções financeiras e contribuições sociais. E ela representa mais do que nunca a nossa intenção em desenvolver Canoas e todos os bairros que a compõem, como o Niterói”, explica.

Para o Presidente da Sicredi União Metropolitana RS, Ronaldo Sielichow, as perspectivas para 2022 são muito boas e a Cooperativa seguirá trabalhando para oferecer cada vez mais um atendimento personalizado aos associados, soluções financeiras de acordo com o perfil e as necessidades de cada um e através dos programas sociais contribuir para uma Canoas mais próspera. “Seguiremos sempre próximos das entidades representativas e da sociedade canoense”, complementa.

A Cooperativa Sicredi União Metropolitana RS tem mais de 59 mil associados e com a inauguração no bairro Niterói, em Canoas, contabiliza 23 agências em operação em 9 municípios. No mês de outubro, foi inaugurada a agência Hípica, na Avenida Edgar Pires de Castro, zona sul da capital, em novembro a agência Independência em Porto Alegre e no início de dezembro a agência Sapucaia do Sul. Até este mês de dezembro 30 novas vagas de trabalho foram abertas. No processo de expansão da Sicredi União Metropolitana para 2022 estão previstas pelo menos 5 inaugurações e a abertura de cerca de 50 oportunidades de trabalho.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5,4 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados e no Distrito Federal, com mais de 2,1 mil agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).