Sinduscon-RS homenageia os melhores do ano no RS

O Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) realizou na noite desta segunda-feira, durante jantar na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, a solenidade de entrega do Sinduscon Premium 2023. O evento, que deu início por volta das 21h teve um recorde de 52 cases que disputaram as categorias da premiação. Os títulos Destaques de Grande Porte do Ano foram conquistados pelas empresas Melnick (ouro), Plaenge (prata) e Porto 5 (bronze). Na categoria Destaques de Médio Porte figuraram como vencedoras as empresas ABF Developments (Ouro), Wikihaus (Prata) e Pavei (Bronze).

Em seu discurso, o Presidente do Sinduscon-RS e anfitrião do evento, Claudio Teitel abriu o evento saudando os empresários da construção e trabalhadortes. Ele destaca que a frente atua sobre uma base 355 municípios do Rio Grande do Sul com 8.000 empresas filiadas com categorias inovadoras no ramo imobiliário. "Geramos, aproximadamente, 800.000,00 empregos, entre diretos e indiretos, mais de 20% das posições da indústria gaúcha. As pessoas, aqui representadas pelos trabalhadores, profissionais, empresários e empreendedores da indústria construção civil, se tornam os principais atores desta jornada", destaca.

Na área setorial foi agraciado o engenheiro Moacir Kwitko, que completa 37 anos de participação ativa no sindicato. Na área acadêmica o reconhecimento foi concedido à engenheira Denise Dal Molin, mestre e doutora na Ufrgs e incentivadora de ações que visam a integração de profissionais da engenharia recém-formados com o mercado. "Chegamos a esta noite especial e celebramos a 27ª edição do Sinduscon Premium com recorde de inscritos e com o surgimento de categorias inovadoras em termos de premiação do mercado imobiliário", ressaltou Claudio Teitelbaum, presidente do Sinduscon-RS. São patrocinadores master da 27ª edição do evento Bazze PVC, Gerdau e Killing.



Agraciados na plataforma Empreendimentos Destaques:

Obra do Ano: Pontal Mixed Use, da Melnick e Engenhosul

Empreendimento vertical residencial de grande porte: Nilo Square, da Melnick

Empreendimento vertical residencial de médio porte: GO 24, da Melnick

Empreendimento vertical residencial de pequeno porte: iO Jaime Telles, da Wikihaus

Empreendimento Comercial: Moov Hotel Porto Alegre, Andora Construções

Empreendimento Horizontal: Bairro Quartier, da Joal Teitelbaum

Empreendimento Econômico MCMV: Quinta do Lago, da Tenda

Empreendimento Retrofit: Cais Rooftop, da Recons

Empreendimento Destaque em Resgate do Patrimônio Histórico: Paço Santo Inácio, da UMA Incorporadora

Empreendimento Destaque em Sustentabilidade: Moov Hotel Porto Alegre, da Andora Construções

Empreendimento Destaque em Soluções Urbanísticas/Gentileza Urbana: Bairro Quartier, Joal Teitelbaum

Empreendimento Destaque em Tecnologia e Inovação Construtiva: Skyline, com a Capivari Metais

Empreendimento Destaque em Arquitetura e Design: Pão de Açúcar 279, Michelon Construtora e Incorporadora

Empreendimento Destaque em Marketing: Cidade Nilo, da Melnick