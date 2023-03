Sine começa semana com mais de 9 mil vagas de emprego no Rio Grande do Sul

publicidade

Mais de 9 mil vagas são oferecidas pelo Sine Municipal de Porto Alegre nesta semana, somadas às das agências da FGTAS/Sine no Rio Grande do Sul. Não há necessidade de experiência em muitas das 9.032 disponíveis, e são para oportunidades efetivas ou temporárias em inúmeras atividades. O Sine da Capital tem um total de 1.965, com destaque para 300 oportunidades como técnico agrícola. Já na área de serviços, há 163 para representante autônomo, 135 para vendedor interno e 130 para vigilante.

Para participar dos processos seletivos, é preciso retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O próximo Feirão de Empregos do Sine Municipal ocorre no dia 25 de março, das 8h30min às 16h, dentro das comemorações dos 251 anos de Porto Alegre. Empresas interessadas podem cadastrar vagas específicas para esta ação no e-mail sine@portoalegre.rs.gov.br até o dia 23.

Quanto às vagas das agências FGTAS/Sine, mais de 73% delas não exige experiência e mais de 29% também não exige escolaridade mínima. Do total de 7.067 disponíveis, 5.594 são efetivas e 1.442, temporárias. Entre as oportunidades fixas, a liderança no número de vagas disponíveis é para a ocupação de alimentador de linha de produção, com 938, seguido por vendedor de comércio varejista, com 202, motorista de caminhão, com 167, e trabalhador da pecuária, com 145.

Em relação às agências com mais vagas efetivas em aberto, a liderança é da unidade de Caxias do Sul, com 230, seguido por Erechim, com 228, Três Coroas, com 194, e Garibaldi, com 193. Para quem deseja consultar ou se cadastrar nas vagas de trabalho sem sair de casa, o Sistema Nacional do Emprego (Sine) oferece o aplicativo Sine Fácil. No app, o trabalhador encontra informações sobre benefícios, exigências, valor do salário, localidade e tipo de contratação. Os endereços das agências estão disponíveis no site fgtas.rs.gov.br.

Principais oportunidades de emprego no Sine Municipal de Porto Alegre

Técnico agrícola – 300

Representante comercial autônomo – 163

Vendedor interno – 135

Vigilante – 130

Pedreiro – 105

Carpinteiro - 66

Principais oportunidades de emprego nas agências FGTAS/Sine

Alimentador de linha de produção - 938 efetivas + 138 temporárias

Auxiliar de processamento de fumo – 401 temporárias

Trabalhador volante da agricultura – 210 temporárias

Vendedor de comércio varejista – 202 efetivas

Supervisor de exploração agrícola – 201 temporárias

Motorista de caminhão – 167 efetivas