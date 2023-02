Sine oferece mais de 9,5 mil vagas nesta semana no Rio Grande do Sul

publicidade

Mais de 9,5 mil vagas são oferecidas pelas agências da FGTAS/Sine no Rio Grande do Sul, somadas às do Sine Municipal de Porto Alegre nesta semana. Em muitas das 9.581 disponíveis, não é necessária experiência, ou mesmo nível mínimo de escolaridade, e são para oportunidades efetivas ou temporárias em diversas atividades. No caso das agências FGTAS/Sine, há 7.458 disponíveis, das quais 6.333 são efetivas e 1.125, temporárias.

Três em cada quatro delas não exige experiência prévia e mais de 25% também não pede escolaridade mínima. Entre as oportunidades fixas, a função de alimentador de linha de produção lidera, com 902, seguido por vendedor de comércio varejista, com 311, motorista de caminhão de rotas regionais e internacionais, com 218, pedreiro, com 178, e faxineiro, com 162.

As agências com mais vagas efetivas em aberto são Erechim, com 340, seguida por Garibaldi, com 286, e Caxias do Sul, com 243. Para quem deseja consultar ou se cadastrar nas vagas de trabalho sem sair de casa, o Sistema Nacional do Emprego (Sine) oferece o aplicativo Sine Fácil. No app, o trabalhador encontra informações sobre benefícios, exigências, valor do salário, localidade e tipo de contratação. Os endereços das agências estão disponíveis no site fgtas.rs.gov.br.

No caso do Sine da Capital, são 2.123, com destaque para 300 oportunidades para técnico agrícola, bem como oportunidades no setor da construção civil, a exemplo de 169 vagas para pedreiro. Amanhã, ocorrem entrevistas presenciais no Sine Municipal da Capital, para vagas de vendedor porta a porta e manobrista. Nesta semana, também haverá mais duas ações similares, para leiturista, na terça-feira, e armador de estruturas de concreto armado, na quarta.

Para participar dos processos seletivos, o Sine Municipal de Porto Alegre orienta retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas também pelo e-mail duvidassine@portoalegre.rs.gov.br.

Principais oportunidades de emprego no Sine Municipal de Porto Alegre

Técnico agrícola – 300

Pedreiro – 169

Vendedor interno – 112

Auxiliar de limpeza – 59

Vigilante – 61

Vendedor porta a porta – 41

Principais oportunidades de emprego nas agências FGTAS/Sine

Alimentador de linha de produção (902) – efetivas

Vendedor de comércio varejista (311) – efetivas

Auxiliar de linha de produção (263) – temporárias

Supervisor de exploração agrícola (262) - temporárias

Motorista de caminhão – rotas regionais e internacionais (218) - efetivas

Pedreiro (178) – efetivas