STIHL inaugura Centro de Operações Motores e anuncia novos investimentos

A STIHL Ferramentas Motorizadas realizou nesta quinta-feira em São Leopoldo a cerimônia oficial de inauguração do novo Centro de Operações Motores e também a “pazada”, tradicional ato simbólico alemão, que marcou o início das obras dos novos prédios de ferramentaria e do vestiário da organização. A solenidade contou com a presença do presidente honorário do Conselho Consultivo do Grupo STIHL, Hans Peter Stihl; do presidente do Conselho Executivo do Grupo STIHL, Dr. Bertram Kandziora; do vice-presidente de Marketing e Vendas do Grupo STIHL, Norbert Pick; do presidente da STIHL Brasil, Cláudio Guenther; além do secretário do Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Edson Brum, e do prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi.

O novo Centro de Operações Motores da STIHL contou com o aporte de R$ 68 milhões e, mediante toda a tecnologia, a empresa terá o aumento da capacidade de produção de máquinas, podendo alcançar até 1,5 milhão de unidades motoras por ano. Em uma área total com mais de 14.000 m², a construção já foi desenvolvida dentro de conceitos da Indústria 4.0 – com uma produção mais limpa e orientação para a Internet das Coisas (Internet of Things - IoT). “O novo empreendimento será crucial para expansão da nossa força de produção e para evolução da tecnologia utilizada, o que otimiza ainda mais o processo já existente. Todas as linhas de montagem estarão com fluxos de materiais e informações alinhados na mesma direção, propiciando melhor controle da atividade”, afirma o presidente da STIHL Brasil, Cláudio Guenther.

O novo prédio conta com processos de injeção de plásticos, usinagem e um novo e moderno sistema de pintura de peças de magnésio, tratamento térmico, usinagem de virabrequim e bielas e espaço para linhas de montagem dos equipamentos (motosserra, roçadeira, pulverizadores, sopradores e outros). Nesse espaço os conceitos de sustentabilidade também estarão presentes, com 100% da iluminação em LED, sistema de climatização de alta eficiência energética e reaproveitamento da água da chuva para todos os sanitários, além de possuir um sistema de amortecimento de água pluvial, que contém um grande volume de água, liberando em vazões menores para o munícipio.

Ainda neste sentido de expandir a capacidade de produção e, consequentemente, a estrutura social oferecida aos profissionais da organização, a STIHL investirá R$ 56 milhões de reais para a construção de dois novos prédios. Os novos movimentos fazem parte do pacote de investimentos que a empresa fará na unidade de São Leopoldo (RS) para seguir o objetivo de ampliar a competitividade e o bem-estar dos colaboradores.

O prédio da ferramentaria possuirá 2.400 m² e abrigará todos os processos de usinagem destinados à fabricação e manutenção de moldes de fundição, por gravidade e injeção. “Esta construção é mais um passo importante para consolidar a ferramentaria, em um centro de competência internacional em moldes para o Grupo STIHL, elevando novamente o trabalho realizado no Brasil ao patamar de referência para exportar tecnologia. Desta forma, aumentaremos nossa produtividade e competitividade no mercado global”, ressalta Guenther. O ambiente manterá uma temperatura estável para garantir maior precisão na usinagem dos moldes e conta com um layout que visa a contribuir com a segurança do colaborador.

Com o aumento da demanda e da produção, a STIHL também oportunizou um significativo aumento nas vagas de empregos, que desde junho do ano passado somam mais de 1.400 contratações. Com isso, a empresa construirá um novo e amplo vestiário para os funcionários e também para os terceiros, que também oferecerá serviços de saúde e bem-estar. “Não estaremos desenvolvendo um espaço para que sirva apenas para a troca de vestimentas. O que iremos oportunizar aos nossos colaboradores é um espaço para consolidar a importância da qualidade de vida dos profissionais, contribuindo para a STIHL Brasil ser, cada vez mais, uma das melhores empresas para se trabalhar”, conceitua Guenther. Dentro dos 2.560 m², serão estruturados consultórios clínicos, odontológicos, de fisioterapia, espaço para amamentação e sala multidisciplinar para terapia familiar, além de uma área de 600 m² para o descanso dos funcionários após as refeições. Também serão instalados 3 mil armários, mais de 40 chuveiros e área para descarga de uniformes

Visando a sustentabilidade, a STIHL instalará um sistema de aquecimento solar de água com placas térmicas para uso nos chuveiros e na cozinha do restaurante (já existente), desta forma, estima-se reduzir 40 mil m³ de gás natural anualmente, oportunizando uma diminuição de até 10 toneladas de CO2 por ano. Para reduzir a quantidade de água bruta consumida pelos sanitários, serão instalados reservatórios de águas pluviais com autonomia de, no mínimo, dez dias sem a incidência de chuvas.A previsão de finalização tanto do prédio da ferramentaria como do novo vestiário é para o segundo trimestre de 2022.

Sobre a empresa

A STIHL lidera o mercado brasileiro de ferramentas motorizadas portáteis, com um mix completo de produtos de alta qualidade e durabilidade. Com produtos destinados ao mercado florestal, agropecuário, construção civil, conservação e jardinagem profissional, e doméstico, a empresa oferece uma ampla linha de ferramentas motorizadas portáteis que podem ser encontradas em mais de 4 mil pontos de venda distribuídos pelo Brasil. No país, a STIHL está localizada em São Leopoldo (RS), onde trabalham aproximadamente 3,5 mil colaboradores. A matriz do grupo fica na cidade de Waiblingen, na Alemanha. Reconhecida pela sua liderança tecnológica, inovação e qualidade de seus produtos, a empresa está presente em mais de 160 países por meio de canais de distribuição formados por mais de 40 mil pontos de vendas no mundo. Para atender ao mercado global, a STIHL conta com unidades produtivas na Alemanha, Brasil, EUA, Áustria, Suíça, China e Filipinas. Desde 2008, a STIHL Brasil é certificada com a ISO 14001 e a OSHAS 18001, ambas recertificadas em 2017. O Grupo STIHL é certificado com a ISO 9001.