Taxa de desemprego dos países da OCDE permanece na mínima histórica de 4,8% em fevereiro

publicidade

A taxa de desemprego dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ficou em 4,8% em fevereiro, mantendo-se pelo segundo mês consecutivo no menor nível da série histórica iniciada em 2001, de acordo com relatório da OCDE publicado nesta quinta-feira.

No segundo mês do ano, o índice de desemprego caiu ou se manteve estável em mais de 70% dos integrantes da OCDE, mas ficou próximo da mínima histórica em apenas sete países, incluindo Alemanha, França e Canadá, detalha o documento. Já no quarto trimestre de 2012, as taxas de emprego e de participação no mercado de trabalho da OCDE atingiram novas máximas históricas, de 69,6% e 73,3%, respectivamente.

Desemprego no Brasil

O Brasil, embora almeje, ainda não faz parte da OCDE. Para efeito de comparação, em fevereiro, o país registrou taxa de desemprego de 8,6%, um aumento de 0,5 ponto percentual (p.p.) na comparação com os três meses anteriores. O número de desocupados cresceu 5,5% e chegou a 9,2 milhões de pessoas, o que representa um acréscimo de 483 mil pessoas à procura por trabalho. Os dados são do IBGE.

Veja Também