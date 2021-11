Touro de ouro da Bolsa de Valores em SP volta a ser pichado

publicidade

O touro de ouro colocado na Rua 15 de Novembro, em frente à B3 (Bolsa de Valores), no centro de São Paulo (SP), voltou a ser pichado nesta quinta-feira. O adereço foi pintado com mensagens de "taxar os ricos", apenas um dia depois de um protesto que colou adesivos e pintou a estátua. O touro foi inaugurada nesta terça-feira.

A imagem do animal é símbolo de otimismo e prosperidade para o mercado financeiro e é símbolo do mercado financeiro presente em bolsas de todo o mundo. O touro mais conhecido é o Charging Bull, que fica em Wall Street, em Nova York. A escultura foi criada pelo artista italiano Arturo Di Modica, após a quebra do mercado de ações em 1987, e inaugurada em 1989.

Um dia depois da inauguração, movimentos políticos realizaram um ato no local protestando contra a fome. Os grupos Juventude Fogo no Pavio e Movimento Raiz da Liberdade, responsáveis pela manifestação, informaram por meio de suas redes sociais que o protesto ocorreu em razão do crescimento do desemprego, da fome e da superexploração do trabalho no país.

Em sembro, manifestantes entraram na B3 também para realizar protestos contra a fome. Os manifestantes carregavam faixas e catazes com frases como "sua ação financia nossa miséria" De acordo com as lideranças, as invasões ocorrem de forma pacífica.