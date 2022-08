Vendas do Dia dos Pais tiveram bom desempenho em 2022, apontam entidades

publicidade

Os comerciantes estão gradualmente retomando os negócios após os impactos da pandemia da Covid-19, avaliam entidades representativas do comércio gaúcho e de Porto Alegre, após a passagem do Dia dos Pais, celebrado no domingo. Uma pesquisa da Boa Vista, empresa de inteligência analítica, mostrou antes da data comemorativa que 44% dos empresários acreditavam no aumento no volume de vendas em relação ao mesmo período de 2021, ante 34% no ano passado sobre 2020.

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS) afirmou ainda não ter números consolidados de fato para esta data, “uma vez que os lojistas fazem avaliações alguns dias pós-vendas” nestas datas especiais, informou sua assessoria. De qualquer maneira, a entidade projetou aumento de 8% na comparação com 2021, e ticket médio de R$ 232 na aquisição de presentes, especialmente vestuário, calçados e acessórios, itens mais procurados na data.

O presidente da CDL Porto Alegre, Irio Piva, afirmou que as vendas foram boas, confirmando a expectativa para as festas comemorativas. “Como sempre, a venda foi bastante intensa nos últimos dias. O frio ajudou muito, pois lojas de vestuário e calçados conseguiram vender os produtos típicos da estação. O clima econômico também potencializou as vendas, e o consumidor está otimista”, destacou.

Ainda de acordo com o presidente, a distância do domingo dos pais em relação ao começo do mês faz com que agosto tenha um bom desempenho, e foi confirmada a tendência que vinha acontecendo ao longo de 2021, do crescimento do comércio a cada data de celebrações e se aproximando cada vez mais do desempenho pré-pandemia. “Podemos dizer que o Dia dos Pais abriu o segundo semestre, que é o período mais promocional do ano, de maneira extremamente positiva”, pontuou.