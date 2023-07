Volkswagen anuncia investimento de 1 bilhão de euros no Brasil para crescer 40% até 2027

publicidade

A Volkswagen anunciou nesta terça-feira (4) planos de investir 1 bilhão de euros no Brasil até 2026, como parte de uma estratégia de crescer 40% no país nos próximos anos. Em comunicado, a montadora alemã disse que o investimento incluirá o desenvolvimento local de motores de combustão movidos a etanol e a expansão de seu modelo de negócios de assinatura, voltado para o aluguel de carros.

A empresa também pretende lançar dois modelos totalmente elétricos no Brasil este ano. Até 2025, 15 novos veículos elétricos e híbridos deverão ser lançados no país. A meta da Volkswagen é crescer 40% no Brasil até 2027. Na América do Sul, a montadora espera que sua fatia de mercado expanda 11% anualmente até 2030.

O projeto promoverá a comercialização de 15 novos modelos de veículos elétricos e "flex-fuel" (que aceitam vários combustíveis) até 2025. Também incluirá carros híbridos. A marca quer lançar neste ano seus primeiros modelos totalmente elétricos no Brasil, o Volkswagen ID.4 e o ID.Buzz.

Embora a meta da fabricante alemã seja alcançar um crescimento anual de 11% no mercado automobilístico sul-americano até 2030, o progresso em direção aos modelos elétricos continua lento.

Até 2033, a participação no mercado total de veículos totalmente elétricos não passará de 4% no Brasil, segundo a Volkswagen, muito menos do que na Europa ou nos Estados Unidos. Por isso, a empresa quer avançar nesse mercado, mas por meio de "propulsões alternativas", como os biocombustíveis.

"A América do Sul, como um mercado automobilístico de rápido crescimento, é de importância estratégica para a Volkswagen", disse Thomas Schäfer, diretor-geral da marca, citado no comunicado.

"A equipe local conseguiu redirecionar o rumo nos últimos anos e melhorar de forma duradoura a rentabilidade e a competitividade. Agora é uma questão de continuar trabalhando na posição de custos", acrescentou.

