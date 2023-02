Volume de serviços prestados sobe 3,1% em dezembro ante novembro, afirma IBGE

publicidade

O volume de serviços prestados subiu 3,1% em dezembro ante novembro, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou nesta sexta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com dezembro de 2021, houve avanço de 6,0% em dezembro, já descontado o efeito da inflação. Em 2022, a taxa acumulada mostrou alta de 8,3%.

A receita bruta nominal do setor de serviços subiu 2,1% em dezembro ante novembro. Na comparação com dezembro de 2021, houve avanço de 11,7% na receita nominal.

O avanço de 3,1% do volume de serviços, de novembro para dezembro de 2022, foi acompanhado por quatro das cinco atividades investigadas, com destaque para transportes (2,5%), seguido dos outros serviços (10,3%). O primeiro acumula o segundo resultado positivo seguido (3,1%) enquanto o segundo elimina a perda registrada em novembro (-3,3%).

Os demais avanços vieram dos serviços profissionais administrativos e complementares (3,0%) e dos serviços prestados às famílias (2,4%), com o primeiro registrando o segundo resultado positivo seguido, com ganho acumulado de 3,6%; e o último eliminando as perdas acumuladas no período de outubro-novembro (-1,8%).

No campo negativo, serviços de informação e comunicação caem pelo segundo mês consecutivo (-2,2%), acumulando perda de -2,9% no período, após sequência de quatro taxas positivas (entre julho e outubro), período em que havia acumulado um ganho de 5,1%.

Serviços crescem em 22 das 27 unidades da federação em dezembro

Frente a novembro, houve altas em 22 das 27 unidades da federação, acompanhando o avanço (3,1%) observado no Brasil. O impacto mais importante veio do Rio de Janeiro (5,0%), seguido por São Paulo (0,8%), Minas Gerais (4,6%) e Distrito Federal (13,4%). Em contrapartida, Espírito Santo (-4,4%) exerceu a principal contribuição negativa do mês, seguido por Piauí (-4,0%), Acre (-3,8%), Rondônia (-1,3%) e Amapá (-0,2%).

Frente a dezembro de 2021, o avanço do volume de serviços no Brasil (6,0%) foi acompanhado por 22 das 27 UFs. A principal contribuição positiva ficou com São Paulo (3,7%), seguido por Rio de Janeiro (11,8%), Minas Gerais (11,0%), Rio Grande do Sul (8,2%), Mato Grosso (21,7%) e Paraná (4,2%).

Em sentido oposto, Mato Grosso do Sul (-1,6%), Rio Grande do Norte (-1,1%), Acre (-5,3%), Piauí (-0,7%) e Rondônia (-0,4%) assinalaram os únicos resultados negativos do mês. No acumulado do ano, a alta no volume de serviços no Brasil (8,3%) se deu em 26 UFs. O principal impacto positivo foi em São Paulo (9,7%), seguido por Minas Gerais (11,2%), Rio de Janeiro (4,0%), Rio Grande do Sul (11,3%), Pernambuco (11,2%), Paraná (4,4%) e Mato Grosso (13,8%). Apenas o Distrito Federal acumulou taxa negativa (-1,6%).