Ações de estudo e aulões ajudam estudantes para vestibulares e Enem

Com a proximidade das provas do Vestibular de Verão 2023 e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), candidatos e instituições de ensino intensificam atividades e propostas de estudo.

Nos próximos dias, a Universidade Regional do Noroeste do Estado do RS (Unijuí) promoverá “Com o Pé no Futuro”. O evento gratuito, que envolve aulões preparatórios para o Enem, é organizado em parceria com Totem Vestibulares, Doctor Pré-Vestibular e Átomo Pré-Vestibular e Concursos. No dia 29 de outubro, o aulão aberto acontecerá no Campus Santa Rosa. E no dia 5 de novembro, no Campus Ijuí.

A iniciativa destina-se, sobretudo, a estudantes que prestarão o Enem 2022 – nos dias 13 e 20 de novembro –, mas também será aberta a demais alunos do Ensino Médio interessados em participar, seja para preparar-se para o vestibular ou aprimorar e testar conhecimentos. O participante terá ainda opções de turno, porém as vagas são limitadas. Inscrições e detalhes neste link.

Familiares dos alunos também poderão visitar a Unijuí nestas datas, para melhor conhecer a estrutura acadêmica e tirar dúvidas sobre graduações e estudos. Durante o evento, ocorrerão mostras dos cursos oferecidos em Ijuí e Santa Rosa; e esclarecimentos sobre bolsas, financiamentos e valores.

Já em Porto Alegre, o Anglo realizará um aulão preparatório ao Enem com ingresso solidário. Será dia 31 de outubro, às 19h, no Auditório Araújo Vianna. O evento é aberto ao público, e o ingresso é um quilo de alimento não perecível ou dois pacotes de absorventes, a serem entregues no dia da aula; ou na sede (Praça Júlio de Castilhos, 28), até 28 de outubro. O chamado “Aulão Anglo Enem 2022” será promovido pelo curso preparatório Anglo Porto Alegre, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação da Capital. A expectativa é reunir mais de 3 mil estudantes. Para participar, é preciso fazer a pré-inscrição neste link.