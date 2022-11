Abertas inscrições para o Vestibular de Verão 2ª edição da URI

publicidade

A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) deu início à campanha do Vestibular de Verão 2ª edição. As inscrições aos alunos que desejam buscar a sua formação superior.

Vários cursos estão com vagas disponíveis para ingresso ainda no primeiro semestre de 2023. A seleção será feita semanalmente por meio de uma redação. No entanto, os candidatos podem optar entre realizar a prova de forma online ou através da nota do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

As inscrições podem ser feitas pelo site urivestibular.edu.br. Neste endereço, os candidatos poderão conferir quais os cursos que estão com vagas abertas, bem como outras formas de ingresso na Universidade, como portador de diploma, transferência externa e reingresso. As demais etapas de seleção também podem ser conferidas na página do vestibular.