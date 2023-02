Acadêmicos iniciam novo semestre letivo no RS

publicidade

Após o retorno dos ensinos Infantil, Fundamental e Médio, agora é a vez dos acadêmicos gaúchos voltarem às universidades e faculdades. A retomada dos calendários letivos de 2023 acontece neste mês, em especial na próxima semana, garantindo as tradicionais atividades de recepção, que incluem shows, oficinas, ações culturais e de integração. Nesta semana, Ulbra, Unisc e Feevale já receberam novamente seus alunos, cheios de expectativas para o semestre.

Na segunda-feira (27), será a vez da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e da Pontifícia Universidade Católica do RS (PUCRS), em Porto Alegre, darem início ao ano letivo.

No ano em que celebra seus 75 anos, a PUCRS receberá os graduandos e pós-graduandos com atividades especiais, que seguirão até 30 de março. Haverá um espetáculo idealizado pela atriz Denise Fraga, peças teatrais, curso de violão e aconselhamento de carreira. Programação completa neste link.

Na Universidade do Vale do Taquari (Univates), em Lajeado, que retornou quarta-feira (22), as ações seguem até 28 de fevereiro. A programação é gratuita, e está disponível neste link. Na Universidade de Caxias do Sul (UCS), o semestre começará na próxima quarta-feira (1º), e será celebrado com o Festival Vem pra UCS. No campus sede, em Caxias, haverá show da banda Maskavo e atrações gratuitas no dia 5 de março, das 15h às 22h. O evento também ocorrerá no Campus Universitário da Região dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, no dia 4 de março, às 16h30min.

No dia 1º de março haverá o evento de volta às aulas para os alunos da UPF no Campus Passo Fundo, que retornaram em 14 de fevereiro. Também iniciam na próxima quarta, as aulas de mestrado e doutorado da instituição.

A Universidade La Salle, em Canoas, terá recepção na quarta-feira (1º), dia que marca o retorno dos cursos presenciais e à distância (EAD). Às 18h30min vão acontecer atividades musicais e, após, encontro de boas-vindas no Salão de Atos. Alunos de EAD contarão, dia 6 de março, com encontro de boas-vindas on-line.

Na Universidade Estadual do RS (Uergs), com sede em Porto Alegre, o retorno ao 1º semestre letivo do ano será em 6 de março. Duas semanas depois, no dia 20 de março, será a vez dos alunos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal do Pampa (Unipampa), em Bagé; e de veteranos da Universidade Federal das Ciências da Saúde (UFCSPA), em Porto Alegre. Os calouros da UFCSPA vão iniciar os estudos no dia 3 de abril.

No Centro Universitário Ritter dos Reis (Uniritter), o retorno da graduação foi em 23 de fevereiro, enquanto o da pós-graduação será na próxima segunda-feira (27). Nas Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), o início será em 1º de março. Na Unijuí, os campi estão organizando diferentes atividades de recepção, que iniciaram em 22 de fevereiro, em Ijuí e Santa Rosa, que voltam a ter programação especial em 28. No dia 27, será a vez de Três Passos. Para encerrar, em 2 de março, a movimentação será em Panambi.