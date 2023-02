Alunas da Ufrgs são selecionadas para competição internacional de Direito

publicidade

As estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) Alessa Tayjen Martins e Maria Eduarda Pastl foram selecionadas para participar do 20º Oxford IP Moot, competição muito disputada por equipes de faculdades de Direito do mundo inteiro, promovida pelo Centro de Propriedade Intelectual da Universidade de Oxford, no Reino Unido. As alunas foram orientadas pela professora Lisiane Wingert Ody, coordenadora do projeto de extensão “Centro de Pesquisa em Propriedade Intelectual”, no âmbito do qual a atividade acadêmica foi inserida.

Segundo a docente, “trata-se de um feito extraordinário, porque a participação só se dá por convite, após submissão de material escrito, aberto a todas as universidades no mundo. Cerca de 20 são selecionadas e convidadas a participar”. O evento ocorre de 15 a 18 da março, na Inglaterra.

No Oxford IP Moot, o centro de pesquisa da universidade formula um caso envolvendo disputa de direitos de propriedade intelectual (direitos autorais, patentes e marcas, por exemplo) e convida a universitários de todo mundo para apresentarem soluções aos problemas propostos. O caso em disputa neste ano envolve violação a direitos autorais no âmbito de produções cinematográficas.

Em razão do tempo exíguo entre a divulgação da aprovação e o início da competição, somados aos altos custos da viagem, as alunas buscam custear as taxas de inscrição, passagens aéreas, hospedagem, alimentação e transporte. Mais informações: iplaw.ufrgs@gmail.com.